Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, le pide el divorcio

La polémica continúa. Justo cuando sigue sin resolverse si Dani Alves es inocente o no, que continúa en la cárcel, su mujer, Joana Sanz, ha tomado una drástica decisión. Y es que le ha pedido el divorcio al que es todavía su marido. Se lo ha hecho saber a través de sus abogados después de que no haya podido decírselo en persona en un vis a vis. La modelo no ha querido esperar más tiempo y le ha hecho llegar la noticia por otra vía.

Tal y como han asegurado en 'El programa de Ana Rosa', la modelo ha tomado la decisión y esta es una decisión "meditada y no se va a echar para atrás". Esto hace indicar que a Joana Sanz le da igual que la Justicia determine si es inocente o no, simplemente ha tomado esta decisión porque siente que su pareja le ha defraudado. Están siendo unos momentos complicados para la modelo, que además de perder a su madre hace apenas unos días, ha tenido que lidiar con lo que ha supuesto el ingreso de su marido en prisión. Ahora parece tener claro que Dani le ha fallado y le ha hecho saber que va a iniciar los trámites para divorciarse.

La modelo ha pedido el divorcio a Dani Alves a través de sus abogados

Pero ahí no queda la cosa. Joana Sanz parece estar arrepentida por haberle mostrado su apoyo a su marido tras su detención. Ahora quiere iniciar una nueva etapa, divorciada de su todavía marido. Y es que ella está sufriendo las consecuencias de la detención del futbolista y no paran de llegarle las críticas. La modelo brasileña compartía hace unas horas los mensajes de insulto que ha recibido en su perfil de Instagram. "Eres una pedazo de hijo de puta. Tu marido es un violador", dice uno de los internautas. Mensajes tan graves que incitan incluso al suicidio: "Lo que vas a tener que aguantar por defender a tu manera a las mujeres. ¿Aguantarás con el violador siendo una cornuda? O mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por dinero. Eso pasa por hablar de más. Yo si fuera tú me suicidaría y así no lo sufres jajajaja que eres un malgasto de piel. Págame tu onlyfans (una plataforma de contenido para adultos) para poder ayudarte a vivir", le escribía otro usuario.

Joana Sanz se ha visto envuelta en el escándalo del futbolista después de ser acusado por abuso sexual a una joven de 23 años en una conocida discoteca de Barcelona y encontrarse en prisión preventiva. A pesar de que en un primer momento su mujer no dudó en su palabra y salió en su defensa, con las últimas informaciones sobre el caso ha decidido incluso borrar todas las instantáneas que tenía en conjunto. Ahora ha tomado la determinación de mantenerse en un discreto segundo plano. De hecho, no solo ha borrado las fotos en las que aparecía en su perfil junto a Dani, también está desaparecida de las redes y son contadas las publicaciones que ha hecho desde entonces.