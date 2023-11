Joana Sanz aclara si se va a divorciar de Dani Alves en su primera entrevista en televisión

Diez meses después de la detención de Dani Alves por una presunta agresión sexual, su mujer Joana Sanz se ha sentado en un plató de televisión. La modelo ha concedido una sincera entrevista en 'De Viernes', el nuevo programa de Telecinco, donde ha reconocido que este episodio le pilló en un momento delicado de su vida tras la muerte de su madre. "Al principio lloré mucho por asumir todo. Fueron dos golpes muy duros. He sufrido mucho". Asimismo ha aclarado si finalmente se va a divorciar del brasileño.

"No nos vamos a divorciar de momento. En la situación en la que está, seguiremos igual, casados. En un momento inicial él me dijo que hiciera lo que quisiera, pero no me quería dar el divorcio". Ha insistido en que permanecerá a su lado siempre. "Independientemente de casados o no, el amor está. Es mi familia. Yo voy a seguir estando, el tiempo dirá". Joana Sanz ha explicado que su relación con el futbolista ha sido excelente: "Mi matrimonio era maravilloso. Era el hombre con el que yo quería envejecer. No tengo nada malo que decir de él. No discutíamos. Fue un shock enterarme de todo aquello porque de la nada pensé: ¿Qué falló? No podía creerlo. En el momento en el que me entero, a mí se me cae el mundo. Entonces dije 'hasta aquí'. Al principio me negó absolutamente todo. Se acababa de morir mi madre. ¿Qué me iba a decir?".

Joana Sanz cuenta que intentó autolesionarse tras la primera llamada en prisión de Dani Alves

"Yo necesitaba exteriorizar ese dolor. A raíz de aquello todas las semanas hablo con una psicóloga", ha confesado sobre un momento en el que sintió perder el control de su vida. "Intenté autolesionarme para sacar todo el dolor que sentía". Joana Sanz ha manifestado que le ha costado mucho lidiar con todo esto. "No sabía qué era verdad y qué era mentira. Lo único que me llegaba era por los medios de comunicación. Yo necesitaba saber si había habido una infidelidad. A mí se me calló el mundo, en un momento tan duro de mi vida con el fallecimiento de mi madre me había fallado".

La canaria ha asegurado que permanecerá al lado de su marido."Yo voy a estar siempre para él. No le voy a dar de lado. Ya se resolverán las cosas. Espero que para bien, pero sé la persona con la que dormía". También ha señalado que ha perdonado al futbolista, pero que no ha olvidado. "Desde el principio pensé que tenía que salir adelante yo sola apoyándome en mis amigos. Gracias a ellos dije: 'Yo puedo'. Me he enfocado en hacer por y para mí. Trabajar y seguir con mi trabajo. Mantener mi mente ocupada".

Respecto a si cree la versión del brasileño ha preferido tirar balones fuera. "De los temas judiciales prefiero no hablar, no tocarlos". Además dice que es la "primera infidelidad" del futbolista con quien mantiene contacto frecuente. "Ahora le veo frágil. Antes le veía como un hombre hecho y derecho que tenía las riendas de su vida. Es alguien que ha estado en lo más top y ha caído".