Joana Sanz desvela quién es su nueva ilusión: su mensaje "para las malas lenguas"

Joana Sanz ha hecho las maletas y dejado atrás su domicilio conyugal. La modelo ha pedido el divorcio a Dani Alves, pero, según sus palabras, se está negando a ello: "Esto lo complica todo". Un proceso en el que incluso se ha asegurado que está de nuevo ilusionada, información que, por cierto, ha llegado a sus oídos y ante la que ha reaccionado sin dudarlo ni un instante. "La nueva ilusión de mi vida: YO. Trabajadora, independiente, ambiciosa, lista, bella", comienza diciendo. Estas palabras desmienten que exista otro hombre y recalcan que Joana solo tiene intención de centrarse en sí misma.

Joana Sanz y una montaña rusa de emociones tras romper con Dani Alves

De este modo, niega de forma tajante que esté dando una nueva oportunidad al amor. La canaria está centrada solo en sí misma y recuperarse tras recibir dos durísimos golpes: la muerte de su madre y la acusación de violación contra Dani Alves y su posterior entrada en prisión. Cansada de que se aporten datos de su vida, que ella mantiene que son falsos, Joana Sanz ha escrito que este mensaje está dedicado a aquellos que se dedican a hablar más de la cuenta. "Juguito de odio para las malas lenguas", escribe junto a un emoji con el que pide silencio.

Durante estos días se ha contado que Joana Sanz se ha visto obligada a abandonar la casa familiar que compartía en Barcelona con Dani Alves después de negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad. La familia del brasileño le habría dado un ultimátum, propuesta que ella no habría aceptado, según se ha dicho. Con planes en Madrid, en 'Fiesta' se apuntaba que Joana estaba de nuevo ilusionada, esta vez de un empresario por el que habría decidido mudarse a la capital, sin embargo, ella lo niega y responde a estos rumores.

Joana Sanz no tiene ganas de enamorarse de nuevo. Su corazón todavía está herido y no se plantea dar una nueva oportunidad al amor. Casados desde el año 2017, fue a finales del año 2022 cuando sucedió algo que a ellos les cambiaría para siempre. Dani Alves fue acusado de violación por una joven de 23 años, relato que llevó al deportista a la cárcel, donde permanece desde el pasado 20 de enero. Si bien la versión del futbolista ha cambiado hasta en cuatro ocasiones, la última vez que se confesó ante la jueza fue el pasado 17 de abril, declaración que no ha podido evitar que se filtrara. "Noté su buena disposición por la manera en la que bailaba (...) Le dije de trasladar todo eso al baño. Me dijo que sí, que no había problema. Le dije que yo iba primero y que la esperaría dentro. Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí", decía Alves en su declaración, donde hizo hincapié en que las relaciones sexuales fueron consentidas. Algo que choca frontalmente por el relato de la joven.