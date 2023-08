Joana Sanz denuncia ser víctima de acoso: "Temo por mi seguridad"

Podría decirse que el 2023 está siendo uno de los años más complicados de la vida de Joana Sanz. La modelo daba pistoletazo de salida al mes de enero con la terrible noticia de la acusación por supuesta violación de su marido, Dani Alves, a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Desde ese momento, todas las miradas se han posado en su persona por mucho que ella ha intentado evitarlo. Una exposición mediática que le ha traído algún que otro quebradero de cabeza como el que ha plasmado en la última ocasión en sus redes sociales.

Joana Sanz hablando por teléfono. (Foto: Gtres)

Hace tan solo unas semanas, la tinerfeña tomaba la palabra en Instagram para denunciar el acoso que estaba recibiendo a manos de algunos seguidores del exjugador del FC Barcelona. Sin embargo, los ataques han ido in crescendo hasta el punto de estar siendo víctima de una persona que cuenta con antecedentes criminales: “Siento miedo. Esa persona lleva meses amenazándome. Lo he bloqueado y sigue con mensajes a mis amigos… Le investigué y tiene cargos en Brasil por posesión de armas, violencia doméstica y otros delitos…”, comenzaba indicando, para después entrar en más detalles.

“Para empezar no entiendo por qué yo tengo que recibir amenazas o insultos, ni que yo le hubiera hecho algo a alguien. Encima de lo que me toca, tengo que lidiar también con esto. Esta persona está llegando muy lejos, ya que esa foto es cenando en Tenerife. Temo por mi seguridad. Basta”, ha escrito. Unas palabras con las que ha dejado entrever que está realmente atemorizada ante los movimientos que pueda realizar este seguidor y que puedan atentar contra su integridad física.

El mensaje que ha preocupado a Joana Sanz fue recibido por uno de sus más allegados junto a una instantánea tomada a una distancia muy cercana y una clara amenaza: “Habla con tu amiga Joana Sanz para que disfrute mucho porque pronto desaparecerá y nadie la encontrará jamás. Estamos viendo sus pasos”, señalaban. Algo que no gustaba en absoluto a la modelo, que ha aprovechado su relevancia en redes sociales para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que la siguen para que la ayuden a frenar este tipo de comportamientos que hacen que “sienta miedo”.

Las amenazas hacia Joana Sanz que no cesan

Cabe destacar que no es la primera vez que la canaria sufre este tipo de acoso. Ha pasado más de medio año desde que a Joana le llegaron por primer vez los mensajes que indicaban que estaba a punto de iniciarse una pesadilla para ella que todavía no ha llegado a su fin: “No entiendo por qué la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en contra mía… Hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie”, revelaba ella misma.