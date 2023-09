Joana Sanz comparte una significativa carta de Dani Alves

Está siendo un año especialmente complicado para Joana Sanz tras la entrada en prisión de Dani Alves. El futbolista ingresó en la cárcel el pasado mes de enero y desde entonces permanece en Brians 2 a la espera del juicio por una supuesta violación a un joven en una discoteca de Barcelona. La tinerfeña, que ya confirmó que se separaba del brasileño, ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una significativa carta aparentemente escrita por su expareja.

Joana Sanz ha evitado mostrar la firma de la misiva, tampoco ha detallado en su perfil quién la escribe, pero todo apunta a que el autor es Dani Alves. La carta está escrita a puño y letra y reproducimos a continuación su contenido íntegro:

"Aprendí en toda esa locura que es mejor dos que uno... Cuando el uno cae el otro lo levanta, cuando uno tiene frío el otro lo calienta. Así somos nosotros. Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia. Gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eras tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eras más de lo que pude soñar. Sé que no te gusta la soledad y sé lo cuanto difícil es para ti todo eso, pero todo pasará y nos haremos más fuertes juntos. Es increíble que siga teniendo maripositas cuando voy a verte, es increíble que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo... Pero más increíble es saber que allí estás tú para corresponder a todo eso.

Lo que sea, donde sea, como sea. Pero siempre contigo. Te amo para siempre".

La unión entre Dani Alves y Joana Sanz

Esta carta muestra el vínculo tan estrecho que siguen manteniendo la modelo y el futbolista. Ella ha estado a su lado en los últimos meses, acudiendo a la cárcel a visitarle, a pesar de que confirmó que deseaba separarse de él. "Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo y me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/2015", afirmaba el pasado mes de marzo.

En aquella ocasión, subrayó que habían sido meses "horribles". "No los más duros de mi vida, porque me he enfrentado a muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad conlleva a tocar mi puerta. Miles de porqués sin respuesta", indicaba.

1 de 3 La carta publicada por Joana Sanz en su perfil de Instagram 2 de 3 "Todo pasará y nos haremos más fuertes juntos", afirma el futbolista 3 de 3 "Siempre contigo. Te amo para siempre", concluye la misiva