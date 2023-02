Joana Sanz acude a la cárcel a ver a Dani Alves

Joana Sanz ha visitado por primera vez a su marido, Dani Alves, en la prisión de Brians 2. La modelo llegaba al centro penitenciario acompañada de un amigo del futbolista, Bruno Brasil. Este acompañaba al brasileño en la noche en la que fue acusado de una presunta agresión sexual.

"No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida", ha afirmado la modelo de forma tajante a su salida de la cárcel en la que ha estado aproximadamente 50 minutos. La canaria se ha mostrado muy afectada intentando reprimir las lágrimas en todo momento. Ha tenido un primer encuentro con su marido en la prisión ubicada en la localidad de San Esteban Sasroviras, Barcelona. Tan solo ha querido desmentir públicamente que se vaya a divorciar, una noticia que saltó hace unos días.

Los mensaje de Joana Sanz

La modelo se está pronunciando también a través de las redes sociales. Publicó uno de sus últimos mensajes después de que se diera a conocer que podría estar valorando el divorcio de Dani Alves. "Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado".

Tras la detención del futbolista por lo ocurrido en la madrugada del pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, Joana Sanz está sufriendo duros ataques. Ella misma denunció la situación públicamente mostrando algunos de los intolerables mensajes que le enviaban distintos internautas. "Eres una pedazo de hijo de puta. Tu marido es un violador"; "Lo que vas a tener que aguantar por defender a tu manera a las mujeres. ¿Aguantarás con el violador siendo una cornuda? O mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por dinero. Eso pasa por hablar de más. Yo si fuera tú me suicidaría y así no lo sufres jajajaja que eres un malgasto de piel".

A la complicada situación personal que atraviesa se une que la canaria perdió a su madre, un pilar en su vida, el pasado mes de enero a consecuencia de un tumor.