Joana Sanz, abrumada, toma una drástica decisión tras su separación de Dani Alves

Joana Sanz está atravesando un difícil momento después de tener que hacer frente a la reciente muerte de su madre y el ingreso en prisión de Dani Alves por una presunta violación a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. La modelo tomaba la decisión de poner fin a su relación con el brasileño y se ha centrado por completo en su trabajo. Sin embargo, todo esto ha provocado que siga en el ojo del huracán, algo de lo que se ha mostrado completamente harta y ha tomado una determinación.

Joana Sanz ha tomado la decisión de abandonar sus redes sociales por el acoso mediático al que está sometida, según ha explicado ella misma en su cuenta de Instagram. En concreto, la modelo asegura que no sabe si esto será suficiente para dejar de estar en el foco mediático, pero cree que con esto tanto ella como su círculo cercano van a dejar de ser "perseguidos". "Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si con esto sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos", comienza a escribir.

De la misma forma, revela que todo lo que le ha pasado en los últimos meses le ha pasa factura a nivel personal y mental, así como a su vida social. Quiere centrarse en su trabajo y no está dispuesta a seguir en el ojo del huracán mediático a raíz del ingreso en prisión de su exmarido. "Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque causa ansiedad y pues no es para mí, gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos. Doy gracias a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión", finaliza. Nada más compartir estas palabras, sus seguidores le han mandando cariñosos mensajes de apoyo y han asegurado que un tiempo alejada le puede venir bien para desconectar y recargar pilas.

Joana Sanz inicia los trámites de separación de Dani Alves

Joana Sanz tiene claro cuáles eran los valores de su matrimonio, por ello ha iniciado los trámites de separación de Dani Alves. "El amor no te es infiel en los momentos más difíciles. El amor de verdad respeta y no engaña. Creo que deberías de revisar tus valores", llegaba a explicar a una persona que cuestionó que dejara al futbolista mientras que permanecía ingresado en prisión. La modelo lo tiene muy claro y quiere pasar página.