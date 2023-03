Joana Alves confirma su ruptura con Dani Alves en una conmovedora carta: "Me rompió en mil pedazos"

En la más absoluta intimidad y con la única intención de ser sincera, Joana Sanz ha compartido una carta en la que confirma que su relación con Dani Alves está rota. Una misiva en la que justifica sus dos visitas a la cárcel en la que se encuentra el futbolista desde el pasado 20 de enero y con la que trata de sanar heridas, heridas que todavía siguen abiertas. A pesar de las críticas que ha recibido de la familia del brasileño, la modelo jamás hará nada que perjudique a su marido. Seguirá a su lado y le seguirá mostrando su apoyo, aunque de otra manera. Si bien el cariño siempre permanecerá ahí, Joana no niega el dolor que sintió al romperse en mil pedazos por culpa de Dani Alves. Su mundo de repente se derribo como si de un castillo de naipes se tratara.

Pensaba que su matrimonio era perfecto, pero en el mes de enero saltó la noticia de que el deportista estaba siendo investigado por un presunto caso de violación. Poco después fue detenido, ingresó en prisión y se le negó la libertad provisional por riesgo de fuga. Situación que coincidió con la pérdida de su madre, que falleció en el mes de diciembre tras un cáncer que no pudo superar. Fue justo cuando estaba digiriendo la vida sin ella cuando recibió otro durísimo golpe como es la entrada en prisión de su marido, con el que ha roto su matrimonio, pero al que le promete que contará con su ayuda por todo lo vivido en el pasado. Así zanja cualquier rumor y deja ver que lo que era un secreto a voces ya es una realidad. "Sigo y seguiré estando, pero de otra forma", apunta la canaria. "Cierro esta etapa", añade.

Joana Sanz se ha refugiado en el trabajo para intentar paliar el dolor y ha contado con la ayuda de sus grandes amigas para superarlo. No ha sido fácil, pues de la noche a la mañana no solo descubrió que Dani Alves le había sido infiel, sino que también fue consciente del supuesto delito que había cometido. Desde entonces, apenas ha revelado datos de cómo se encuentra el futbolista, una discreción que para el entorno de Alves no ha sido suficiente. De hecho, el hermano del futbolista, Ney Alves, cargaba contra Joana esta semana refiriéndose a ella como "la digna". El círculo de la maniquí está en profundo desacuerdo con estas palabras, ya que Joana Sanz jamás ha soltado de la mano de Dani, a pesar de todo.

A continuación te mostramos su escrito al completo.

"De mi puño y letra. Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas que las sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque me he enfrentado a muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad conlleva a tocar mi puerta. Miles de porqués sin respuesta.

Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento...Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar unos años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado.

Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo y me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/2015. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida".