View this post on Instagram

Este es mi marido. Se llama Roberto. Nos amamos, somos un matrimonio y formamos una familia. Aunque le pese a la extrema derecha, nuestros derechos de ciudadanos libres e iguales, conseguidos tras años de lucha, de opresión y sufrimiento, están reconocidos por el parlamento español, nuestras leyes y el Tribunal Constitucional. Feliz Semana del Orgullo Lgtbi✊🏳️‍🌈❤️