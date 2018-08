4 ¿Cómo afrontas este nuevo reto?

Estoy contento e ilusionado, porque no sabía que iba a volver a hacer teatro. Me gusta el teatro, pero no pensaba que iba a hacer algo así ya. No puedo hacer coral ya porque tengo que compaginarlo con mi trabajo y no me encontraba preparado para dejar lo otro y centrarme en el teatro, porque es un mundo complicado. Con un pianista sí puedo, porque su trabajo es su trabajo y el mío es el mío. Solo seis días antes nos juntamos.

Ahora me veo más seguro, porque la televisión da carácter para subirte al escenario. No me encuentro nervioso porque el trabajo está asentado. Son estilos muy diferentes. Estoy muy feliz.