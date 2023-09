Es el concursante estrella de esta octava edición de 'MasterChef Celebrity'. Durante casi tres meses los espectadores van a poder descubrir en TVE la parte más desconocida de Jesulín de Ubrique. Jesús se ha sentado con SEMANA para hablarnos de todo lo que ha supuesto la llegada de este programa a su vida. Y es que, aunque hacía mucho tiempo que nuestra revista no se sentaba con el famoso torero, Jesús Janeiro se mostró relajado y muy dispuesto. Pidió un botellín de agua y de lejos se dedicó a mirar de reojo a su mujer, María José Campanario, que se encontraba al final de la sala esperando a que finalizara nuestro reencuentro, mientras charlaba con una de las azafatas del programa.

Tenemos muchas ganas de verte cocinar, pero también mucha curiosidad.

Vais a ver de todo. Ha sido un programa donde yo he disfrutado, lo he pasado bien y también he tenido mis disputas. Soy una persona muy competitiva, muy directo y no se me ha quedado nada en el tintero.

¿Qué te ha resultado más duro?

Yo creo que lo más difícil para mí en este concurso era gestionar el tiempo con el plato. Se me iba mucho el tiempo pensando qué podía hacer o cómo podía cocinarlo. Para mí era muy agobiante. Otra de las cosas era que nunca sabías por donde te iba a salir el programa, esa intriga me generaba mucho estrés.

¿Cómo has llevado estar lejos de tu familia?

He echado mucho de menos a la familia. Yo sabía cuándo iba a entrar, pero nadie sabíamos cuándo nos tocaba salir y hasta dónde íbamos a llegar.

¿Has echado de menos a los niños?

Imagínatelo... El más pequeño cumplió un año mientras estaba en las grabaciones, pero todo ha merecido la pena.

¿Te has abierto en lo personal?

Estás en un sitio que no es tu hábitat normal. Pero yo soy una perosna muy competitiva y quiero dar lo mejor de mí y he sido guerrillero. Me he mostrado como soy. Cuando quiero decir una cosa, la digo. Y cuando me la tengo que tragar, me la trago. Me he metido en el barro hasta el final. Todos queremos hacer las cosas bien, pero lo importante es que la disputa o la discusión, siempre se quedaba ahí. El programa terminaba y nos íbamos a cenar juntos.

¿Y cómo surgió esta oportunidad?

Yo jamás me imaginé en un programa como 'Masterchef'. No me vería para nada. ¿Y sabes quién me lo propuso? Toñi Moreno. Yo pensaba que estaba de coña y ella me contestó: "Pero si tampoco eres actor y has grabado Torrente" (risas). Y le digo, pues mira, es verdad. Al final es un programa en el que tú también tienes que divertirte y pasarlo bien.

¿Y cuándo supiesto que serías concursante?

Hice un casting en Madrid. Preparé arroz con carabinero y al terminar me despedí y, como en cualquier entrevista de trabajo, me dijeron: "Ya te llamaremos". Luego, a mediados de febrero, me mandan un mensaje y me dice: "Ha sido usted seleccionado para 'MasterChef Celebrity'. Lo primero que hice fue llamar a Toñi para decírselo porque yo no me lo podía creer y la jodida me dijo que a ella también la habían cogido, así que solo tocaba tirar hacia adelante.

¿Y qué hiciste para prepararte el concurso?

Me fui a trabajar al restaurante de un amigo durante un tiempo.

1 de 5 ¿Cómo un trabajador más? Sí, yo tenía mi nómina y era un trabajador más. Trabajaba tres días a la semana, cinco horas. Fregaba los platos, limpiaba la cocina y procuraba tener todo muy limpio. Yo hacía de todo: pelar patatas, cocinar... Por lo que me cuentas vamos a ver a Jesús que va a sacar su carácter en más de una ocasión. Yo vengo de una profesión donde a mí no me gusta que me ganen la pelea y eso es lo que traslado a la cocina. Puede ser chocante, pero forma parte de la competición. 2 de 5 ¿Y ahora? ¿Eres el que más cocina de tu casa? A ver, no soy el que llega allí y se pone a cocinar. Pero yo llego a casa y me pongo a prepararle cosas que se me ocurren a mis hijos mayores y hacemos un popurrí de todo. Tu mujer, María José Campanario, me ha dicho que en casa no cocinas. Es que estoy saturado de tantos fogones y tanto estrés. Ya empezaré cuando llegue el momento (risas). La cocina no se va a mover de su sitio y yo no me voy a mudar así que hay tiempo y esperanza. 3 de 5 ¿Descartamos entonces la idea de que prepares la cena el 24 o 31 de diciembre? Yo prefiero ese día disfrutar (risas). ¿Te gustaría que tu mujer entrara? Mi mujer cocina muy bien y tiene mucha mano en la cocina, pero 'MasterChef' son muchas cosas y psicológicamente tienes que estar muy preparado porque trabajas bajo mucha presión. Son muchas cosas las que suceden. Yo me he pasado tantas horas de pie que cuando llegaba a mi hotel los tenía que poner en remojo. 4 de 5 Cada vez tienes más presencia en televisión. ¿Tú crees? Yo he hecho 'El Desafío' y 'Masterchef'. También me senté con Bertín, pero no he hecho nada más y tampoco tengo en mente hacer nada durante un buen tiempo. Voy a cumplir 50 años y 35 de ellos han sido como torero y el próximo año mi meta es poder prepararme para celebrarlo. ¿Cierras la puerta entonces a participar en más 'realities'? Si me proponen uno que me guste, que sea afín a mí y que yo sienta que me lo voy a pasar bien, no tendré ningún problema. 5 de 5 ¿Supervivientes? La propuesta me llega cada año y no directamente a mí, sino a mi representante. Es algo que no entra entre mis planes, hay que agradecerlo porque no deja de ser una oferta de trabajo, pero no me veo ahí. También se habla siempre de una docuserie. Está ahí pendiente. Son cosas que lo voy a decidir con el tiempo porque si lo hago, lo quiero hacer bien. Imagino que verás el programa en familia, ¿no? Sí, claro. Lo veremos todos juntos.