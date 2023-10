La finca 'Ambiciones', un chalet de lujo y un modesto piso: el patrimonio de Jesulín antes de 'MasterChef Celebrity'

Jesulín de Ubrique es uno de los pesos pesados de la octava edición de 'MasterChef Celebrity'. Un talent culinario donde, a pesar de las tensiones, ha limado asperezas con sus compañeros, incluido con Tania Llasera. Así lo demuestra la macroquedada que ha hecho en Ambiciones, una cita en la que María José Campanario también se convirtió en una excelente anfitriona. Todos alucinaron con la finca, eso sí, no es ni mucho menos todo el patrimonio inmobiliario que posee el torero. El diestro que tantas veces ha huido de la televisión, desde hace años trabaja en diferentes programas con todo lo que eso implica. Entre otras cosas un suculento sueldo que le permite tener su economía a flote y pagar los gastos de todo lo que mantiene.

Jesulín compró Ambiciones por 90 millones de pesetas en 1990

Ambiciones costó a Jesulín de Ubrique 90 millones de pesetas en el año 1990 o lo que es lo mismo 540.000 euros. Entonces manejaba muchísimo dinero gracias a su profesión y eso le permitió comprar una finca de 300 hectáreas de terreno y 2.000 metros cuadrados de casa distribuidas en 10 habitaciones, una sala de juegos y una de trofeos. Si bien se convirtió en el hogar familiar durante muchos años, poco a poco fueron abandonándola. Primero Humberto Janeiro en el año 2003 y Carmen Bazán en el 2008, sin imaginar que incluso se pondría en alquiler para grandes eventos. Una noticia publicada en la Revista Semana en exclusiva y que, a pesar de haber puesto en marcha, se terminó pronto diluyendo.

El gaditano se compró años después un chalet en la urbanización Arcos Gardens en la que vive actualmente junto a su familia. Está situada en Arcos de la Frontera (Cádiz) y, además de tener espacio suficiente en su interior, tiene una parcela de 2.000 metros cuadrados. Cuatro habitaciones, dos baños, dos salones, cocina, garaje y gimnasio componen esta casa unifamiliar de tres plantas, una vivienda de la que su esposa, María José Campanario, apenas ha salido en los últimos meses. Sobre todo tras convertirse en madre por tercera vez.

La sencilla casa que Jesulín compró y puso en alquiler

Por otro lado, Jesulín tiene una casita muy sencilla que se hace llamar Casa El Torero, la cual está en alquiler y tiene una capacidad para hasta 10 personas. Está en El Bosque y suele aprovecharse para el alquiler vacacional, otra fuente de ingresos que en la actualidad está en alza.

Jesulín no solo ha invertido en ladrillo, sino también en diferentes empresas. El ex de Belén Esteban actualmente tiene una empresa llamada 'Taurovox SL', dedicada a la gestión de espectáculo y que ahora tiene un activo total de 694.000 euros; otra llamada 'Correcostas 122 SL', centrada en actividades recreativas, que ha registrado un total activo de 140.000 euros. Estos números evidencian que a Jesulín no le ha ido nada mal ni ahora ni antes.

¿Cuánto gana Jesulín en 'MasterChef Celebrity'?

Según Informalia, Jesulín actualmente se está embolsando una altísima cantidad de dinero cada semana. El torero por ponerse delante de los fogones ganaría 30.000 euros semanales, lo que le convierte en el mejor pagado del programa. Un espacio en el que ha logrado también hacer amigos, tal y como demuestran las palabras de, por ejemplo, la jueza Samantha Vallejo Nágera. "Nos lo hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido, mi hijo Roscón se lo ha pasado pipa. Imagínate, con Jesulín, No sabe quién le gusta más, si Jesulín o Escassi, ya no sabe con quién va", dijo. La hermana de Colate tuvo también muy buenas palabras hacia María José Campanario, de quien dice que es "una súper ama de casa".