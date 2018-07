13 ¿Un interés real por su hija?

Han sido muchos meses de escasa o nula relación entre Jesulín de Ubrique y Andrea Janeiro. Pero en estos días, el torero se ha prodigado por algunos medios de comunicación hablando no sólo de su regreso a los ruedos, sino también de su hija. Jesús Janeiro ha asegurado que llamó a Andrea Janeiro por teléfono para felicitarla por su cumpleaños y para invitarla a esta corrida tan especial para él. ¿Por qué hace saber este hecho a algunos periodistas?.

Las sospechas sobre que a Jesulín le podría estar interesando hablar de su hija en este preciso momento, para dar notoriedad a la noticia de su regreso al mundo del toro, aumentan por momentos, sobre todo en Belén Esteban, que se ha mostrado indignada de que el padre de su hija no respete la voluntad de la joven.

¿Es real el interés de Jesulín de Ubrique por su hija en este momento, o es interesado? Eso sólo él lo sabe, pero no puede dejar de llamar la atención el hecho de que sepamos que el torero ha estado recientemente en Madrid y que no ha visitado a Andrea. Ni la propia Belén Esteban supo de esta visita a la ciudad del padre de su hija. Cuando se enteró, por boca de algunos compañeros de plató, su cara de sorpresa y decepción fue evidente y reveladora de que, efectivamente, padre e hija no se habían visto a pesar de estar tan cerca y de que Jesús haya mostrado tanto interés en que la joven esté presente el día 19 en Cuenca.