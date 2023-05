Jesulín de Ubrique: sus negocios más allá de la televisión

Jesulín de Ubrique regresa a la televisión. El torero reaparecerá este lunes, 15 de mayo, de la mano de Bertín Osborne con motivo del estreno de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco. Además, es el fichaje bomba de la octava edición de 'MasterChef Celebrity' en TVE. Más allá de los ingresos que le proporciona la televisión, cabe recordar que el año pasado participó en 'El Desafío' de Antena 3, el gaditano ha invertido su dinero en distintos negocios. Te contamos cuáles son.

Organización de festejos taurinos, empresas inmobiliarias, gasolineras... El torero, de 49 años, ha tocado distintos sectores en las últimas décadas. Algunas de las distintas empresas en las que figura al frente no han tenido mucho éxito y no cuentan actividad reciente. Sigue siendo administrador, junto a otro socio, de la empresa de Explotaciones ganaderas de la sierra el Rosalejo SL y Lodoja SL. Una sociedad dedicada a la explotación forestal, agrícola y ganadera de fincas y a la comercialización de sus productos. Sin embargo, la compañía no presenta cuentas desde hace más de diez años. También es administrador único de Taurovox SL, dedicada a la organización y realización de toda clase de espectáculos y Correcostas 121 SL cuyo objeto social es la intermediación, coordinación y gestión de servicios taurinos, así como el apoderamiento de toreros. En su día Jesulín de Ubrique también intentó probar suerte en el sector de las gasolineras y en el inmobiliario, incluso en la construcción urbanística en Castellón, la tierra natal de su mujer, María José Campanario.

Jesulín de Ubrique y su finca Ambiciones

La finca Ambiciones es una de las propiedades más sonadas de la familia Janeiro que cuenta con capilla, plaza de toros... La que fuera la casa de Jesulín en sus años de esplendor se puso en alquiler a finales de 2020 e iba a estar destinada a eventos de lujo. El negocio quería abrir sus puertas a mediados de 2021, incluso, hicieron un vídeo para su promoción. Finalmente ha sido una actividad que no ha prosperado. Actualmente la web que crearon para las reservas está deshabilitada.

En cuanto a las propiedades, el marido de María José Campanario tiene un chalet en Arcos Gardens, un complejo residencial donde reside actualmente en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. Además, cuenta con otra propiedad en el municipio donde creció, Ubrique. En los últimos años se ha especulado sobre sus posibles necesidades económicas, sobre todo, cuando regresó a los ruedos en 2018, años después de su retirada. El año pasado, su vida dio un giro de 180 grados cuando nació el benjamín de la familia, Hugo. Es el cuarto hijo del torero, el tercero con María José Campanario. Su primogénita, Andrea, es fruto de la relación que mantuvo con Belén Esteban.