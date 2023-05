Jesulín de Ubrique reacciona a la ruptura de su hija, Julia Janeiro

El nombre de Jesulín de Ubrique vuelve a sonar con fuerza. A su inminente entrevista en 'Mi casa es la tuya', el programa de Bertín Osborne, se le suma que su hija, Julia Janeiro, ha roto su relación con el futbolista, Tommy Rossi. Tal y como adelantaba en exclusiva la revista SEMANA por fuentes cercanas a la pareja, ha sido el jugador del Getafe quien ha tomado la drástica decisión de tomar caminos separados. Según cuentan a este medio, el joven "se ha cansado de la actitud celosa de su chica y el control que ejercía en él cada vez que salía con sus amigos". ¿Cómo se ha tomado Jesulín de Ubrique esta ruptura? ¿Mantenía buena relación con el que fuera el novio de su hija? Tenemos las primeras imágenes del torero tras la separación de la joven. No te pierdas el vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Jesulín de Ubrique aterrizaba en el aeropuerto de Madrid junto a sus compañeros de cocinas de 'MasterChef Celebrity'. Sin embargo, el torero ha acaparado la mayor parte del protagonismo tras las últimas noticias que han salido en relación con él y su familia. El ex de Belén Esteban ha querido mantener un perfil bajo y no ha querido responder a ninguna de las preguntas que la reportera le ha hecho. A pesar de que no ha querido pronunciar palabra alguna, su rostro ya dejaba entrever el disgusto que tiene. Con el semblante serio y con cara de pocos amigos, el torero ha intentado pasar desapercibido aunque era consciente de su reclamo para la prensa.

A otra de las cuestiones que no ha querido responder es si Belén Esteban tiene algo que temer de cara a la entrevista que se emitirá el próximo lunes 15 de mayo en Telecinco. Jesulín se sienta con Bertín Osborne y concede su entrevista más sincera. Sin embargo, puede haber 'vetado' las preguntas relacionadas con la de Paracuellos del Jarama, evitando así cualquier polémica. Centrado en su vida con María José Campanario y su bebé, que está a punto de cumplir un año, no quiere entrar en ninguna discusión con su ex. Sin embargo, ¿qué pasará la próxima semana?