Jesulín de Ubrique acaba de celebrar sus 50 años rodeado de sus seres queridos. En especial, de María José Campanario y de sus tres hijos pequeños, Julia, Jesús y Hugo. La ausencia de Andrea en la celebración de tan significativa fecha no ha pasado desapercibida. La mayor de los cuatro vástagos del torero, fruto de su relación con Belén Esteban, causaba baja en el aniversario de su padre un año más. Sin embargo, no ha sido este hecho lo que ha desatado las críticas. El exconcursante de 'Masterchef Celebrity' atendía a los medios en el restaurante de Arcos de la Frontera, Cádiz, donde había organizado un almuerzo y hacía balance de su vida. Aprovechaba el momento, no solo para mostrar el regalo que le había regalado su mujer, sino también para hablar de su faceta como padre. Unos desafortunados comentarios que en 'Espejo Público' han desacreditado con contundencia.

"Jesulín de Ubrique no tiene vergüenza ni la conoce"

"A mí la paternidad siempre me ha sentado de puta madre", confesaba muy feliz y relajado Jesulín de Ubrique en la celebración de su 50 aniversario. El diestro se mostraba encantado con el nacimiento de su hijo Hugo, aunque, confesaba, no tiene planes de agrandar la familia. "No, no, ya está. La pistola la tengo yo", declaraba entre risas después de que los reporteros preguntaran a María José Campanario sobre la posibilidad de un futuro embarazado. El chascarrillo le ha "salido caro" a Jesulín, que ha recibido un aluvión de críticas por esta referencia y por lo que se ha entendido como un dardo a Belén Esteban y su hija Andrea.

"Este señor no tiene vergüenza ni la conoce. ¿La paternidad le sentará bien? La que él quiere", ha comentado muy contundente Laura Fa en 'Espejo Público'. La periodista no ha sido la única en tachar las palabras, desacertadas a su entender, del torero con mucha contundencia. ''Hay que ser cobarde para esperar a no tener respuesta y comportarte como eres, un machirulo que provocas a los otros y la otra encima queda de mala. Porque es lo que hace él", añadía la colaboradora. "Viene a raíz de Belén Esteban. No lo digo como crítica hacia ella, sino que esta pareja se ha relajado desde que ella no tiene un programa de televisión'', añadía Susanna Griso, presentadora del formato de Antena3.

El 'cabreo' monumental de Belén Esteban

"En los últimos seis años, Belén Esteban no ha hablado de Jesulín de Ubrique. Se lo pidió su hija. Desde ese momento se mordía la lengua y sufría por no hacerlo porque ella quería contestar'', ha sentenciado Gema López en 'Espejo Público', cercana a la excolaboradora de 'Sálvame'. Por su parte, Belén no podía contenerse hace unos días y se refería a una publicación que le dedicaba Julia Janeiro a su padre con motivo de su cumpleaños. "Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos. Gracias por ser el mejor padre que pude tener", escribía la joven en sus redes sociales.

La de Paracuellos estallaba contra el torero y su familia con un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores. "Qué suerte tenéis que no me dejan hablar. Pero sabéis que lo que merece la pena es la palabra AMOR, cosa que no tenéis ninguno de vosotros. Si hablara, no podríais salir a la calle de vergüenza que os daría. Pero YO calladita me merece más la pena y por favor que no me llamen las revistas ni medios de comunicación porque no voy a decir NADA. No por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero", eran las duras palabras que lanzaba "al aire" la colaboradora.