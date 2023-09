Jesulín de Ubrique está en plena "gira" de promoción. El torero es uno de los flamantes participantes de la última edición de 'MasterChef Celebrity' que se estrena el jueves 7 de septiembre. El concursante, junto al resto de sus compañeros y los jurados del programa, ha acudido al FesTVal de Vitoria, donde se presentan todas las novedades del nuevo año televisivo. El evento ha dejado un momentazo que será difícil de olvidar: Jesulín subido en un escenario, micrófono en mano y cantando a todo pulmón el "Toa, Toa, Toa" que le "encumbró" como cantante. Hacía 27 años que no veíamos al diestro interpretar el sonado hit, ante un público entregadísimo. De hecho, los propios jueces del concurso de RTVE, Samantha Vallejo Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, no han dudado en hacerle los coros, entusiasmados. Tanto tiempo ha pasado desde que no cantaba su mítica 'Toa', que ha tenido que ha recurrir al móvil para leer la letra. Dale al 'play' y mira la divertida escena.

