Jesulín cuenta toda la verdad sobre su infancia en 'El Hormiguero'

'El camino a casa' promete enseñar lo que nunca hemos visto de muchos famosos. Entrar en sus recuerdos y pasear por todo aquello que jamás habían contado. Esto es exactamente lo que ha hecho con Jesulín, el primer invitado del programa presentado por Albert Espinosa. El espacio de televisión, que se estrena este jueves en La Sexta, está generando muchas expectativas, pues permitirá que la audiencia conozca episodios desconocidos del torero. "Soy una persona dura de soltar las lágrimas, pero me has hecho un regalo de coj****", decía mirando a Albert Espinosa.

Aunque recuerda con mucho cariño su infancia y parte de adolescencia, lo cierto es que esta coincidió con su primer trabajo. No fue fácil entonces hacerlas coincidir y que todo saliese bien, de hecho, Jesulín ha asegurado que tuvo que repetir curso en varias ocasiones. "Repetí sexto dos veces por mi profesión y a la tercera ya...", ha dicho sobre el sexto curso tras el cual abandonó su etapa escolar. Unos años que él asegura que "disfrutaba" mucho: "Era feliz porque sabía hasta qué lugar podía llegar".

Con una sonrisa y con ciertos tintes de nostalgia, Jesulín ha explicado con total sinceridad que fue feliz, a pesar de la responsabilidad que suponía para él dar trabajo a muchas familias con solo 13 años. "He sido feliz, mi infancia no era de un niño normal. Tenía una responsabilidad muy grande, me estaba jugando la vida. Con 13 años empecé y hasta fecha de hoy", ha deslizado. "Dependían de la decisión de un niño muchísimas familias", recuerda.

Después de muchos años dedicado a torear, Jesulín decidió retirarse de los ruedos y centrarse en otros sectores. De hecho, actualmente está volcado en su etapa televisiva, siendo varios los programas en los que ha participado en los últimos tiempos. Además con Albert Espinosa, ya ha grabado con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y ha aceptado ponerse delante de los fogones en 'MasterChef Celebrity', talent culinario para el que se está preparando al máximo para dar el do de pecho y en el que recibirá un imponente sueldo.

El jueves @espinosa_albert acompañará a Jesulín en su camino a casa desde el colegio. Noche de emociones, el jueves a las 22:50 en @laSextaTV #ElCaminoACasa pic.twitter.com/uXYzhKz3db — El Camino a Casa ( @ElCaminoACasaTV) May 3, 2023

En 'El camino a casa' Jesulín visitó el que fue su hogar familiar, la casa en la que no entraba desde hacía más de 35 años. Tal fue el impacto que se llevó la bañera en la que tantos sus hermanos como sus padres se bañaron durante años. Precisamente este ha sido el recuerdo que no ha dudado en llevarse a la casa en la que reside junto a María José Campanario, el cual añadirá próximamente a una de sus estancias. "Me llevé la bañera de hierro maciza entre cuatro personas. La tengo en casa y la voy a poner. Voy a bañar a mis hijos allí", ha dicho orgulloso.