Jesulín ayudó a su padre a salir de la bancarrota: "Perdió mucho dinero"

Jesulín de Ubrique hace un viaje al pasado en el que recuerda cómo fueron sus inicios en el mundo del toro. El torero recorre junto a Albert Espinosa en 'La vuelta a casa' los escenarios más importantes de su infancia: su colegio y los alrededores de Ubrique. Su paso por la escuela fue más breve de lo que pensó en un primer momento, su profesión impedía que pudiera asistir todos los días y terminó por priorizar frente a los estudios. En esos inicios en el toreo tiene mucho que ver su padre, Humberto Janeiro. Unos negocios fallidos del patriarca pusieron a la familia en una situación complicada y su decisión ante esto le cambió la vida.

"El primer dinero que ganó Jesulín fue para pagar la deuda de Rocío Jurado, los honorarios. Mi padre era empresario de artistas ya conocidos. No le fue bien aquello y perdió dinero", recuerda. "Jesuli", como le conocían de pequeño, decidió en ese momento cuál sería su forma de ganarse la vida. "Un día le veo con una especie de plástico negro y una tiza donde ponía el teléfono y lo colgó. Tenía 12 años y a él siempre le hacía ilusión que uno de los hijos fuera torero. Me volví y le dije que, si quería que lo fuera yo, no vendiera el campo. Y lo retiró", le explicó a un sorprendido Albert Espinosa.

A los trece años ya el torero se convierte en el sustento principal de la familia y de otras: "Tenía una responsabilidad muy grande, me estaba jugando la vida. Mucha gente dependía de mí y de las decisiones que yo tomara... Dependían de la decisión de un niño muchísimas familias". El dinero que ganaba como Jesulín de Ubrique pasa directamente a manos de su padre: "Se lo día a él, no me importaba". Lo primero que adquirió para "hacer una casa" fue un solar y un coche, un Renault 5 de la época. Un año después, con catorce, llegaría el piso. Después tocaría el turno de una furgoneta, otro coche y, finalmente, la casa. No sería hasta que él tuviera dieciséis que pudo comprar una finca.

El otro momento que cambió la vida de Jesulín: el accidente de tráfico

La elección de Jesulín de ser torero marcaría tanto su vida que le ha llevado a estar al límite más veces de las que quisiera. "Aquí es donde dejas el miedo y la inseguridad. No deja de ser una profesión en la que te juegas la vida", reflexiona cuando le muestra la capilla que hay en la plaza de toros de Ubrique a Albert Espinosa. Es un lugar al que acude siempre que puede y al que le otorga un significado especial: "Sé que hay algo porque me he visto en situaciones". La vida, en sus propias palabras, se lo demostró con el accidente que sufrió en 2001 y que le llevó al límite.

Jesulín viaja en un coche conducido por su chofer cuando este se sale de la carretera. Por este siniestro temió por su vida y tuvo que ser hospitalizado. En Hospital Universitario Virgen del Rocío se encuentra después curándose de la rotura de cinco vértebras, seis costillas, una luxación de hombro, la perforación de un pulmón y un importante traumatismo. "Dejé de respirar y se me quitó todo. Lo vi todo blanco, estaba en la gloria, no tenía dolor, pero eso ocurrió cuando el coche me oprimió. Fue levantarlo y volver, me cambió la vida", desvela de esos momentos de incertidumbre.