Jessica Simpson muestra su impactante imagen antes de superar sus problemas con el alcohol

Jessica Simpson logró superar sus problemas con el alcohol, tal y como ella misma narró en su libro 'Open Book' (Libro abierto). "Me estaba matando con la bebida y las pastillas", dijo la reconocida artista, una adicción que sacó de su vida en el año 2017. De hecho, desde entonces no ha vuelto a probarlo, evitando así caer de nuevo en la tentación. Quizás por lo duro que ha sido el camino le gusta recordarse cómo era ella entonces, siendo ahora cuando ha compartido una imagen que sirve para intuir la tristeza que acompañaba sus días. La fotografía que fue tomada el 1 de noviembre de 2017 es "una versión irreconocible de sí misma", según Jessica ha posteado en sus redes sociales, donde se aprecia su evidente cambio físico.

La impactante foto de Jessica Simpson

Le costó aceptarlo, pero con la ayuda de expertos pudo aceptar su situación y huir del autosabotaje. Un complicado trayecto del que se siente muy orgullosa, tanto que ha desvelado cómo se siente en la actualidad. "No me amaba. No respeté mi poder, pero hoy lo hago. Me he portado bien con los miedos y he aceptado partes de mi vida que simplemente son tristes. Ahora soy libre", dice la artista de Texas. Aunque probó las mieles del éxito y canciones como 'Sweetest Sin' se convirtieron en auténticos hits, también bajó a los infiernos y cayó en una depresión que afortunadamente también ha superado.

Mientras muchos se preguntan la razón por la que ha compartido esta fotografía de su pasado, otros creen que quiere silenciar a sus críticos. Y es que de un tiempo a esta parte es habitual que carguen contra ella por considerar que está demasiado delgada y por no mantener su peso estable en el tiempo. Cansada de este revuelo, Jessica Simpson ha salido del paso para gritar al mundo que está feliz y, sobre todo, con sus heridas cerradas.

La cantante de Texas habla abiertamente de su problema con el alcohol

La estrella del pop ha hecho pública una fotografía que marcó un antes y un después para ella, ya que en ese instante "supo que iba a recuperar su luz" y "salir victoriosa de una batalla interior por recuperar su amor propio". Vestida con un chándal rosa, Jessica está sentada sobre un sofá descalza y mirando al horizonte sin una gota de maquillaje, una imagen cargada de significado. Con más de 6 millones de seguidores, han sido muchos los que le mandan todo su apoyo.

Jessica Simpson sufrió abusos sexuales cuando era una niña

Cabe señalar que Jessica Simpson ha hablado con total sinceridad de sus traumas pasados. La cantante fue víctima de abusos sexuales cuando solo tenía seis años, una terrible experiencia que no compartió y que, según ella misma, le llevaron a ser adicta. También su relación John Mayer en el año 2006, en la que se sentía muy inferior al cantante. "Mi ansiedad aumentó y solía beber trago tras trago. Ahí comencé a confiar en el alcohol para enmascarar mis nervios", explicó. Ahora está casada con Eric Johnson, es madre de tres hijos y presume de estar sobria, aunque es consciente de que llegar a ese punto no ha sido nada fácil. "Ha sido un viaje emocional largo y profundo, uno en el que he pasado por el otro lado con pura felicidad, satisfacción y aceptación de mí misma. Utilicé mi dolor y lo convertí en algo que puede ser hermoso y, con suerte, inspirador para las personas", dice a sus 43 años.