Jessica Bueno destapa con quién ha pasado su primera noche fuera de 'GH VIP'

La expulsión de Jessica Bueno de ‘GH VIP’ ha sido una de las más impactantes de la octava edición del reality. La modelo se batía en duelo con Pilar Llori en una eliminación de la que solo una de ellas saldría airosa. Todas las miradas estaban posadas sobre una batalla que tenía como epicentro a Luitingo, ya que el cantante puso punto final a su relación con Pilar en directo y admitió tener sentimientos hacia Jessica, lo que provocó que la relación entre ellas estallara. Sin embargo, la aventura de la sevillana en la casa de Guadalix ha llegado a su fin y ha tenido oportunidad de retomar su rutina habitual en compañía de sus más allegadas.

Lorena Bermúdez y Loli, los dos pilares de la modelo tras su expulsión de 'GH VIP'

Teniendo en cuenta que su hogar está en Bilbao y la casa de sus padres en Sevilla, Jessica Bueno se ha visto obligada a pasar la noche en un hotel cercano a las instalaciones de Mediaset. Un momento que la madre del primer hijo de Kiko Rivera reflejaba en sus redes sociales al compartir una imagen junto a su mejor amiga y socia, Lorena Bermúdez, con quien recientemente fundaba una empresa de organización de eventos. Lorena se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la vida de la de Sevilla y así lo demuestra la instantánea en la que posan juntas y sonrientes en una habitación en la que no hay ni rastro de Pablo Marqués.

Por si fuera poco, los medios de comunicación captaban a Jessica llegando al hotel madrileño acompañada no solo de su amiga, sino también de su madre, Loli. Las tres han tenido oportunidad de ponerse al día y de recuperar el tiempo perdido, aunque ha llamado especialmente la atención que el novio de la modelo no se haya desplazado a la capital para reencontrarse con ella.

Dado que todas las miradas están posadas sobre Jessica y su futuro con Pablo (o con Luitingo), ella misma ha respondido a la prensa a la hora de admitir que “ahora no está pensando” en casarse con el empresario. Aun así, tiene claro que quiere “muchísimo” al que fuera su compañero en ‘GH VIP’ pese a toda la polémica que se ha generado por el acercamiento surgido entre ellos. Todo apunta a que Jessica no tiene intención alguna de dar un paso atrás en sus convicciones y sigue estando plenamente feliz por haber continuado con su amistad con el cantante aunque esto pueda traerle algún quebradero de cabeza a nivel amoroso.

La confusión de Jessica Bueno sobre el "te quiero" de Pablo Marqués

A su llegada al plató de ‘GH VIP’, Jessica aprovechaba para mirar su móvil en directo bajo la atenta mirada de Marta Flich, colaboradores y público en general. Todos ellos tenían dudas sobre si Marqués había escrito a su pareja en los últimos días o si su corazón estaba dolido por la estrecha relación de esta con Luitingo. Unas dudas que despejaba la exconcursante del reality al asegurar que su novio le había escrito un “te quiero” con el que demostraba haber estado apoyándola durante su paso por el concurso de Telecinco.

Estas dos palabras llenaban de felicidad a la sevillana en su salida del concurso, pero más tarde se daba cuenta de que quizá se había equivocado al revelar la fecha de emisión de la frase: “Me he equivocado porque todavía no había puesto el 5G, entonces me he dado cuenta más tarde”, ha revelado, dejando entrever que quizá ese mensaje es anterior a toda la polémica.

Por su parte, Pablo Marqués aún no se ha hecho eco de la expulsión de Jessica de ‘Gran Hermano VIP’. Aunque el empresario se había convertido en uno de los grandes apoyos de la modelo fuera del reality, en los últimos días no se ha pronunciado sobre su concurso en redes sociales. Sin embargo, hace tan solo dos semanas apostaba todo a su relación con un romántico post de una imagen junto a su novia: “Solo creo en el amor que nos tenemos. No nos vais a romper. Jessica no te preocupes que ya hemos ganado. Lo voy a dar todo”, escribía el modelo. Ahora tan solo falta esperar para saber si su amor sigue estando correspondido por la ex de Jota Peleteiro.