Jessica Bueno y su mensaje de empoderamiento tras cinco meses separada de Jota Peleteiro

Han pasado ya cinco meses desde que Jessica Bueno y Jota Peleteiro anunciasen su separación y, poco a poco, la modelo recupera las energías y la fuerza para emprender una nueva etapa. No ha sido fácil. A lo largo de este tiempo, no siempre lo ha pasado bien. Ha tenido sus altibajos, pero nunca ha perdido la sonrisa. Ni las ganas de seguir adelante. Y ha dejado constancia de ello en numerosas ocasiones. Este martes, sin ir más lejos, ha compartido un mensaje que resulta muy significativo, con enormes tintes de empoderamiento tras un periodo complicado. "Qué bonita te ves siendo tú misma; honesta, sincera, abierta, dándote lo mismo lo que el mundo piense o diga", arranca diciendo. "Qué bonita te ves con esa sonrisa espontánea; llena de fe, llena de luz, llena de alegría por la vida. Qué bonita te ves volviendo a ser feliz. Sin buscar impresionar a nadie, pero conquistando el mundo a tu paso".

La modelo se ha mostrado prudente tras los ataques de Jota Peleteiro

Lo cierto es que la sevillana parece estar cada día más fuerte. Ella siempre se ha mostrado prudente al hablar de su vida sentimental, pero resulta innegable que su divorcio de Jota Peleteiro no ha sido sencillo. Fue hace unas semanas cuando el futbolista sorprendió a todos compartiendo una foto de ella acompañada de Pablo Marqués lanzando un duro ataque. "El Divildos y Jessica Bueno", destacaba. Y añadía: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno? Pues sí la verdad que sí. Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla... Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines". Tras aquellas palabras fueron consideradas por todos como un azote innecesario. Desde entonces, Jessica ha procurado mantenerse al margen de polémicas.

"Yo voy a seguir siendo prudente, voy a optar por los hijos que tenemos en común... pero me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada", se limitó a decir el pasado 21 de marzo cuando el colaborador Pepe del Real, de 'El programa de Ana Rosa', le preguntó por ello. Ahora parece que el vendaval ha amainado y quizás por eso ella ha publicado la primera foto en redes de Pablo Marqués.

Jessica Bueno ha compartido una foto junto a Pablo Marqués

Pablo Marqués es un atractivo modelo que ha trabajado para conocidas marcas de lujo, entre ellas, Loewe, Dolce & Gabbana y Versace. En la actualidad compagina los desfiles y las sesiones de fotos con su perfil de ingeniero y pintor. Es muy posible que ambos hayan coincidido durante algún trabajo. Hace 5 años, el joven mantuvo una relación sentimental con la actriz y presentadora Lara Dibildos. Su romance fue breve, no llegó ni al año, pero fue tiempo más que suficiente para que él saltara a la dama. En su perfil de Instagram, Pablo suele compartir fotografías de sus sesiones fotográficas como modelo, sus viajes, así como las obras que suele pintar, ya que es un gran aficionado al arte.