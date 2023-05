Jessica Bueno y Pablo Marqués: sus muestras de amor tras el compromiso de Jota Peleteiro

El reciente compromiso de Jota Peleteiro, exmarido de Jessica Bueno, se produce tan solo seis meses después de que confirmara la separación de la madre de sus dos hijos. La sevillana también ha rehecho su vida con el modelo Pablo Marqués, un amor que continúan consolidando día a día. La pareja ha hecho partícipes a sus seguidores en redes de unas románticas palabras.

"Feliz aunque no esté contigo", afirmaba Pablo Marqué en su perfil de Instagram. La respuesta de su chica no se hacía esperar: "Me teletransporto", bromeaba y añadía el emoticono de un corazón blanco. "Ya has llegado", subrayaba el modelo. La pareja, que en un primer momento se mostró prudente en todo lo referente a visibilizar su relación, ahora no duda en gritar a los cuatro vientos que están muy enamorados.

El compromiso de Jota Peleteiro

"Yo dije sí", con estabas palabras Miriam Ruiz, la novia de Jota Peleteiro, confirmaba que su chico le había pedido matrimonio. Poco después, el gallego compartía la publicación con sus seguidores. Una noticia totalmente inesperada que dejaba a muchos boquiabiertos. Y es que fue el pasado noviembre cuando el exfutbolista confirmó que se separaba de la madre de sus hijos después de diez años de relación.

La ruptura entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro no ha estado exenta de polémica. Fue el propio exfutbolista quien sorprendió un día atacando a la actual pareja de la sevillana antes de que ambos confirmaran el romance. "Ahora me va tocar mantener a dos palanquines", escribía en redes. También añadía el siguiente comentario: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno? Pues sí la verdad que sí".

En los últimos meses, el gallego se ha defendido públicamente y ha querido desmentir que fuera desleal a Jessica Bueno. "Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica", explicaba en conversación con una periodista del programa 'Fiesta'. Además, subrayaba que sus pequeños siempre tendrían cubiertas todas sus necesidades: "Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos". Cabe recordar que el hijo mayor de Jessica Bueno, Fran, es fruto de una relación anterior con Kiko Rivera.