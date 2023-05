La relación entre Jessica Bueno y Pablo Marqués va viento en popa. La pareja no para de dar pasos que no hacen otra cosa que afianzar su relación. Este fin de semana, la modelo ha recibido en Bilbao la visita de su chico y ella ha ejercido de guía turística por las calles de la ciudad en la que vive ahora con sus tres hijos, Francisco, de 10 años, Jota, de siete, y Alejandro, de casi dos.

Para aprovechar unos días juntos, el ingeniero ha confiado en la modelo para conocer a fondo la ciudad. De hecho, este paseo romántico les ha permitido tener un nuevo posado de pareja: "Hay muchas maneras de conocer Bilbao pero esta es la mejor para mí", ha escrito ella junto a la bonita imagen de ambos frente al perro gigante llamado Puppy que hay al lado del Museo Guggenheim de la ciudad.

Una estampa de lo más romántica

Este museo es uno de los lugares más emblemáticos de Bilbao y también más fotografiados. La pareja ha posado de lo más sonriente, pero también de lo más abrigados. Parece que en el norte todavía el calor se resiste. Pero el tiempo no les ha impedido salir a la calle y disfrutar de la etapa que atraviesan.

Solo hay que ver que están posando con blazer y chaqueta para darse cuenta de que todavía no ha llegado el calor. Además, el suelo está más brillante de lo normal por culpa de las últimas lluvias. Para este paseo, Jessica Bueno ha elegido un vestido negro con apertura en la pierna, medias negras, blazer y botas cowboy. Él, por su parte, ha optado por un look más cómodo, compuesto por jeans, chaqueta camel y deportivas.

El mal tiempo no ha nublado su felicidad

Pero el paseo ni ha empezado ni ha terminado en esta zona de Bilbao. Jessica Bueno y Pablo Marqués han pasado por la Iglesia de San José. El empresario ha quedado tan entusiasmado por su belleza que no ha dudado en compartir una foto en sus Stories. Ha sido un fin de semana tan increíble para ambos que no han parado de hacer fotos. No siempre han sido de publicarlas, pero cuando uno está bien, quiere compartir ese momento de calma y felicidad con todos sus seguidores. Esta escapada llega después de haber oficializado su relación durante la Feria de Abril de Sevilla. ¿Cuál será la siguiente ciudad en la que lo veamos felices y enamorados?

Unos días en pareja para no olvidar

A pesar de que no han querido pronunciarse sobre en qué punto está su relación, sus citas son cada vez más continuadas por lo que se confirma que su noviazgo cada vez está más afianzado. Y de eso dan crédito a través de sus redes sociales. Después de vivir una romántica Feria de Abril, donde confirmaron su romance, la pareja tuvo que tomar distancia, ya que Jessica continúa viviendo en Bilbao mientras que él lo hace en la capital. Sin embargo, cada vez que sus agendas se lo permiten, se reencuentran y disfrutan de agradables y románticos planes como este.