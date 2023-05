A finales del 2022, Jota Peleteiro anunciaba que rompía su matrimonio con Jessica Bueno después de más de siete años casados y dos hijos en común. "Tras un periodo de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa", escribió en un comunicado por aquel entonces. Desde aquel momento, lo que parecía una ruptura amistosa terminó convirtiéndose en un tira y afloja entre los dos exs, que ya han rehecho su vida. Primero fue el exfutbolista, que comenzó una relación con una compañera de trabajo, Miriam, que podría haber sido el desencadenante de su ruptura con la modelo. Posteriormente, conocimos que Jessica había encontrado de nuevo la ilusión al lado de Pablo Marqués, el ex de Lara Dibildos. La pareja ya no se esconde y presume de amor por las calles de Madrid. No te pierdas las siguientes imágenes.

Jessica Bueno y Pablo Marqués disfrutaron de una agradable velada romántica en uno de los restaurantes más de moda de la capital madrileña. La modelo estaba espectacular con un minivestido rojo y con la mejor de las sonrisas. A su salida del local de restauración, la pareja se enfrentó a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones del local para poder hablar con ellos. Aunque no se pronunciaron sobre ningún tema al respecto, es curiosa la reacción de Jessica Bueno cuando se le pregunta por el nuevo tatuaje de Jota Peleteiro. El exfutbolista tenía tatuado el rostro de ella pero tras su ruptura lo cambió por la cara de un gorila. ¿Cuál ha sido su respuesta? Sonreír.

Jessica Bueno y Pablo Marqués confirmaron su relación en la Feria de Abril de Sevilla

A pesar de que no han querido pronunciarse sobre en qué punto está su relación, sus citas son cada vez más continuadas por lo que se confirma que su noviazgo cada vez está más afianzado. Después de vivir una romántica Feria de Abril, donde confirmaron su romance, la pareja tuvo que tomar distancia, ya que Jessica continúa viviendo en Bilbao mientras que él lo hace en la capital. Sin embargo, cada vez que sus agendas se lo permiten, se reencuentran y disfrutan de agradables y románticos planes como este. Sin lugar a dudas, Jessica Bueno y Pablo Marqués están viviendo una bonita historia de amor. ¡Qué vivan los novios!