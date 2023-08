Jessica Bueno y Pablo Marqués ahora podrían estar viviendo una crisis más profunda de lo que parece a simple vista. Después de que la modelo rompiera con el ex futbolista Jota Peleteiro, la pareja parecía estar viviendo una etapa feliz. No obstante, hay ciertos signos y señales como es el caso del último video que ha colgado en sus redes sociales. Jessica escribe: "Dejar de preocuparse por lo que no podemos cambiar". Y lo acompaña con la canción 'La magia' de Galvan Real. La letra empieza diciendo: "Sentí lo que esperaba. Algo que no podría ver".

Los seguidores de la modelo han comenzado a observar que la pareja está pasando menos tiempo juntos, algo cada vez más visible que ha llevado a muchos a preguntarse si su amor se ha apagado o si han optado por mantener su relación fuera del ojo público para resolver en privado las posibles desavenencias que puedan haber entre ellos.

Hasta hace tan solo un par de semanas, Jessica y Pablo desmentían estos rumores compartiendo fotos y vídeos de sus recientes vacaciones románticas en Almería, imágenes que mostraban claramente su amor y de las cuales no dudaron en publicar en sus redes sociales. Sin embargo, ahora esas imágenes han desaparecido por completo. En un giro sorprendente, la pareja ha decidido eliminar todas las fotografías en las que aparecían juntos en Instagram. Solo quedan leves recuerdos de su historia en algunos carruseles de imágenes o vídeos donde están ocultos.

La pareja se sigue en las redes sociales

A pesar de esta decisión drástica, que a menudo se asocia con una ruptura, todavía se siguen mutuamente en las redes sociales (al menos por el momento), lo que podría indicar que hay una posibilidad de que puedan superar sus problemas en su relación.

Jessica Bueno ha elegido la temporada veraniega como el momento perfecto para disfrutar de la playa. La República Dominicana, y más precisamente la Isla Saona, es el escenario idílico que ha disfrutado, donde no hemos visto a Pablo Marqués por ningún lado. "No sabemos dónde estaremos mañana, pero hoy estamos aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que me divertí tanto", publicaba en sus redes sociales. No sabemos si es un mensaje en clave dirigido a su pareja.

El caso es que la modelo estuvo rodeada de amigos todo el rato. Todos juntos han disfrutado de experiencias muy entrañables y que recordarán siempre como nadar en aguas cristalinas y playas de finas arenas blancas, disfrutar de cenas románticas al caer el sol y bailar con los ritmos caribeños. La modelo ha compartido con sus seguidores esta sensación, expresando: "Lo divertido del camino es perderse con los amigos".