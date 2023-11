El rotundo consejo de la madre de Jessica Bueno ante el riesgo de crisis con Pablo Marqués

La última gala de 'GH VIP' sigue dando que hablar, con Jessica Bueno como protagonista indiscutible. La vuelta de Luitingo ha puesto la casa de Guadalix patas arriba y amenaza con hacer lo propio con la relación que mantiene la modelo con su novio, Pablo Marqués. El empresario lleva días en Miami, donde se marchó tras el más que evidente acercamiento de su chica con el cantante que está dejando un sinfín de titulares. El pasado jueves, la concursante recibió la mejor de las visitas dentro de la casa: la de su madre, Loli. Un encuentro que dejó entrever que la progenitora de la también 'influencer' está más que preocupada con el rumbo que está tomando su relación con Luitingo. Días después de este tierno momento, se ha conocido el rotundo consejo que esta le dio a su hija y que había pasado desapercibido. Hasta ahora.

La contundente advertencia de Loli a su hija

"Estás siendo tú misma y quiero que sigas disfrutando, cuando salgas ya se acabó. Los niños están bien", fue lo primero que le dijo Loli a Jessica Bueno tras fundirse en un profundo y sentido abrazo. La mujer trató en todo momento de darle tranquilidad a su hija sin poder mencionar explícitamente nada de lo que ocurre fuera de 'Gran Hermano VIP'. "Todo bien", le recalcaba una y otra vez a la modelo en su primer reencuentro después de meses separadas. "Me gusta que disfrutes, disfrázate, baila, ríe y sigue como tú eres. El corazón lo tienes muy grande, tu familia está muy orgullosa de ti", se reafirmaba, visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas. "Es como vosotros me habéis educado, me acuerdo tanto de vosotros", le contestó su hija, sin poder disimular su felicidad por esta inesperada visita.

Tras ponerse al día sobre cómo están sus tres hijos, la modelo ha querido saber sobre el protagonista involuntario del 'reality' de Telecinco: Pablo Marqués. Su madre quiso trasladar serenidad en su respuesta. Un gesto lógico teniendo en cuenta que, a estas alturas del concurso, lo que menos necesita Jessica es una mala noticia que le aleje del premio final. "Pablo ahí está en casa, todo bien, perfecto. Tú pásatelo bien, disfruta que no sabes lo que te queda", le contestó con toda la firmeza del caso. "No quiero hacer nada que os decepcione", indicaba la ex de Kiko Rivera, muy seria. Fue entonces cuando Loli no pudo contenerse y le lanzó lo que los espectadores de 'GH VIP' entendieron como un auténtico dardo. "Pues escúchame, la 'manita relajá", le pidió la mujer, muy enfática, sin poder incidir en el tema. Pero ahí no quedaba la cosa.

Jessica Bueno, amonestada por su madre

Para nadie es un secreto, tampoco para su madre, que la sintonía entre Jessica Bueno y Luitingo es cada vez más evidente. Aunque Loli dejó claro que "Pablo me dice que está esperándola cuando salga", los rumores sobre la naturaleza de los sentimientos entre la modelo y el cantante siguen sembrando dudas. Aunque ambos han tratado por todos los medios de negar que entre ellos hay algo más que una buena amistad, sus gestos de cariño mutuos no cesan. El resto de concursantes de 'GH VIP' tampoco se cortan a la hora de señalar los acercamientos que están protagonizando sus compañeros. Una realidad que, inevitablemente, se ha trasladado al "mundo real", donde los espectadores del 'reality' de Mediaset también avivan los rumores.

Loli también está preocupada. O eso dejó entrever con el rotundo consejo que le dio a su hija y que trató por todos los medios que pasara desapercibido. Unas palabras que le dijo cuando se abrazaban, muy bajito y al oído, para que los micros no pudieran registrarlas. "Sí que debes dormir un poquito más separada", le amonestó la madre de Jessica a esta, dejando caer que su comportamiento con Luitingo se puede malinterpretar fuera de la casa. Como ya está sucediendo. Actitudes que podrían no estar sentando nada bien a Pablo Marqués.