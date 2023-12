Jessica Bueno, rotunda al enterarse de que Luitingo está enamorado de ella

Se confirma que los rumores eran ciertos. Luitingo ha revelado que, tal y como se sospechaba, está enamorado de Jessica Bueno. Una confesión que llega justo después de que se entere de que la modelo y Pablo Marqués han roto su relación sentimental, punto y final que se ha producido fuera de Guadalix de la Sierra y que ha generado gran polémica. Han roto su noviazgo tras cuatro intensos meses, pero ¿tiene algo que ver Luitingo en esta decisión?, ¿comenzarán ahora ellos algo a partir de ahora? La respuesta la ha dado la maniquí en 'GH VIP'.

Jessica Bueno confiesa qué siente por Luitingo tras la declaración pública de él

A pesar de que Luitingo siente algo muy especial por ella, Jessica Bueno ha querido poner los puntos sobre las íes y contar cómo se encuentra ella. Cabe recordar que recientemente dijo que no se sentía preparada para estar con nadie debido a que solo hace un año se estaba divorciando del padre de sus hijos, Jota Peleteiro. Una historia de amor que terminó de la peor manera y que a ella le dejó una herida que todavía no ha conseguido cerrar. Si bien intentó rehacer su vida, poco después se dio cuenta de que necesitaba tiempo para sanarse y centrarse en sí misma, una postura que ha adoptado tras su salida del reality.

"Me parece que juzgar eso es surrealista. Estamos en un concurso y se pueden confundir los sentimientos. Parece que él diga que está enamorado es malo y son sus sentimientos", comenzó diciendo. De este modo, se negó a invalidar sus sentimientos, aunque recordando que dentro de un programa hay ocasiones en la que magnificas todo. No quiso juzgarle, pero sí que dejó caer que ella tan solo sentía una amistad y que no se planteaba nada más allá de lo que ahora mismo existe entre ellos. "Sus sentimientos son suyos y nadie manda en lo que siente. Yo he hablado mucho con mi amigo y tendremos más conversaciones fuera", continuaba.

Ahora los dos están solteros, pero eso no cambiará los planes de Jessica Bueno. La hispalense quiere seguir así por un tiempo indeterminado, algo que dejó claro estos días al romper su última relación. "Partiendo de la base de que yo estaba conociendo a una persona, llevábamos 4 meses juntos (...) No tiene nada que ver que se haya acabado con Luis, no tiene nada que ver. Es una decisión mía por mí misma porque, ya de por sí y la persona lo sabe, yo nunca he estado segura porque yo hay cosas que todavía tengo que curar. Yo creo que nadie se da cuenta que hace un año que me he divorciado y por ese simple hecho todavía no estoy preparada para empezar una relación con nadie más por mucho que hayáis visto que hay una química, una ilusión, que nos llevamos genial, yo no estoy preparada, estoy cohibida y ojalá me puedan entender", aseguró.

Jessica Bueno reconoce tener miedos y temores a que algo funcione mal. Por eso, prefiere quedarse con lo que le une a Luitingo en la actualidad. No quiere dejarse llevar y por eso cree que no es el momento de empezar una relación ya sea con el cantante o con cualquier otro hombre.

La carta de Luitingo se abrió en canal ante Jessica Bueno

Luitingo en plena recta final del programa ha escogido a su fecha de campaña: Jessica Bueno. Considera que es la candidata perfecta para ello y por esta razón le ha escrito una misiva que no ha pasado desapercibida para nadie. "A diario miro tu mensaje del cabecero de la cama, la noche en la que te fuiste. Para mí, una de las más tristes desde hace mucho tiempo en mi vida. Tengo grabada la conversación sentados en la cama antes de irte, que me dijiste: ‘Nunca en la vida me habían dicho que hacía falta a alguien para ser feliz’, pues ya te digo yo que sí. Una vez se te conoce como te he conocido yo, se entra en un mar de calma, de dulzura, de honestidad, de amor, de caricias, de buenas energías, de sabios consejos y de abrazos ilimitados… Siempre te dije que tu ser, tu sonrisa y tus maneras son especiales. Créetelo porque es así, ¿vale?", escribió, recordándole todo lo que se merece ser feliz.