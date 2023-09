Jessica Bueno está siendo un auténtico descubrimiento dentro de 'GH VIP'. En su vuelta a los programas de televisión, la modelo está conquistando a la audiencia gracias a su sinceridad y su gran sentido del humor. A este respecto, no duda en hablar de algunos aspectos de su vida. La concursante se ha abierto en canal sobre cómo es su relación actual con Kiko Rivera, el padre de su hijo mayor, y no ha dudado en piropear a Irene Rosales.

Cuando entró en Guadalix, Jessica Bueno reveló que no quería hablar sobre algunos aspectos de su vida puesto que quería que los espectadores pudieran conocerla por sí misma. Sin embargo, poco a poco va soltándose más y comparte con sus compañeros algunos aspectos más íntimos sobre su vida. Después de ducharse, la modelo ha hablado largo y tendido con Guillermo sobre los comienzos de su relación con Kiko Rivera. Le ha explicado que sí se llegó a casar con Jota Peleteiro, pero no pasó por el altar con el hijo de Isabel Pantoja. Al nombrarle, el chófer de María Teresa Campos desvelaba que el dj le parecía una buena persona. "Es muy normal", admitía la concursante después.

Jessica Bueno ha explicado que su relación con Kiko Rivera terminó de malas maneras, aunque el paso del tiempo lo ha puesto todo en su sitio. Actualmente, mantienen una relación más que cordial por el bien del hijo que tienen en común. "Me gusta estar bien con la gente, hay muchas veces que no defiendo mi opinión porque no me gusta discutir", insistía.

Irene Rosales, la clave del cambio de Kiko Rivera

Si algo tiene claro Jessica Bueno es que Irene Rosales llegó a la vida de Kiko Rivera para ayudarle. Solo tiene buenas palabras para la mujer del padre de su hijo y sobre ella admite que ha sido clave en el cambio que ha experimentado el dj. "Kiko es muy buena persona y su mujer me cae genial. Es estupenda. Le ha hecho mucho bien a Kiko. Le ha dado estabilidad y la seriedad que necesitaba", aseguraba la modelo.