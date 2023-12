Jessica Bueno se reencuentra con Luitingo: su reacción cuando le pregunta por su ruptura

"Quiero sacar su mejor versión. Que todo el mundo le vea contento, alegre y dándolo todo", con estas palabras Jessica Bueno regresaba a 'GH VIP' para convertirse en la jefa de campaña de Luitingo. Lo hacía después de que este confesara estar enamorado de ella. Hasta el próximo miércoles la sevillana permanecerá dentro de la casa de Guadalix. El esperado reencuentro ha dejado al cantante con las emociones a flor de piel. "Se me va a salir el corazón", afirmaba.

Nada más verse, Luitingo y Jessica Bueno se han fundido en un abrazo cómplice. Ion Aramendi no ha tardado en preguntar al músico si deseaba preguntar algo a su compañera. "No sé, que está muy guapa", le decía. Sin embargo, poco después cuando se encontraban en actitud más relajada en el sofá, el cantante sacaba a relucir la reciente ruptura entre Jessica Bueno con Pablo Marqués. Él ya estaba al tanto de que la relación se ha roto por los gritos que ha escuchado del exterior.

La reacción de Jessica Bueno ante el interés de Luitingo por su ruptura

La sevillana no ha querido entrar al tema. "Te estoy diciendo que todo fuera está bien, pero no te estoy contestando a eso". Mientras que él ha insistido en que tenían que tratar distintas cosas. Ella ha preferido dejar este asunto para cuando no haya cámaras y le ha dicho que tendrían tiempo de hablarlo "fuera".

Este reencuentro ha generado una importante expectación también entre los colaboradores de 'El Debate'. "Todo lo que nos debe Jessi ahora, sabiendo el enganche que tenemos a esta historia, es que nos sea sincera y le diga lo que siente de verdad", afirmaba Anabel Pantoja.

Jessica Bueno revela lo que verdaderamente siente por Luitingo

La sevillana está intentando ser prudente. Cuando Luitingo reconoció que estaba "enamorado", ella quitó hierro al asunto. "Me parece que juzgar eso es surrealista. Estamos en un concurso y se pueden confundir los sentimientos. Parece que él diga que está enamorado es malo y son sus sentimientos". También dejó claro que por el momento no se plantea nada más allá de una buena amistad con el músico. "Sus sentimientos son suyos y nadie manda en lo que siente. Yo he hablado mucho con mi amigo y tendremos más conversaciones fuera".

La última etapa en la vida de Jessica Bueno ha estado marcada por una difícil separación con el exfutbolista Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos pequeños -tiene un hijo mayor fruto de una relación anterior con Kiko Rivera-. Posteriormente inició un romance con el modelo Pablo Marqués que ha concluido tras su paso por la casa de Guadalix. "Yo estaba conociendo a una persona, llevábamos cuatro meses juntos (...) No tiene nada que ver que se haya acabado con Luis, no tiene nada que ver. Es una decisión mía por mí misma porque, ya de por sí y la persona lo sabe, yo nunca he estado segura porque yo hay cosas que todavía tengo que curar. Yo creo que nadie se da cuenta que hace un año que me he divorciado y por ese simple hecho todavía no estoy preparada para empezar una relación con nadie más".

La romántica carta que Luitingo dedicó a Jessica Bueno

Luitingo escribió recientemente unas cálidas palabras a Jessica Bueno cuando se enteró de su ruptura con Pablo Marqués. "Cuando menos te lo esperas, va la vida y te sorprende... España y mi Jessi, decidieron y apostaron, porque yo siguiese esta bonita, dura, y mágica aventura. Incluso llegar a ser finalista. Aunque nunca el sabor de estar aquí, tendrá la misma sensación desde que falta la que para mí, para mucha gente de España, y de esta casa, era clara finalista, incluso ganadora: Jessica Bueno Álvarez". Proseguía la carta subrayando que haberla conocido había supuesto "un mar de calma, de dulzura, de honestidad, de amor, de caricias, de buenas energías, de sabios consejos, y de abrazos ilimitados. Siempre te dije que tu ser, tu sonrisa, y tus maneras son especiales. Créetelo porque es así. Date el valor que te mereces, porque vales lo que no te imaginas".