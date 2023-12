Jessica Bueno desvela si Luitingo ya ha conocido a sus tres hijos

Están enamorados y no dudan en gritarlo a los cuatro vientos. Jessica Bueno y Luitingo, cuya relación se ha forjado en la última edición de 'GH VIP', están sentando las bases de un romance que va viento en popa. "Es la primera vez que me enamoro así de una mujer", confesaba el cantante durante su intervención en 'De Viernes'. La sevillana, además, ha confesado cuándo van a conocer sus hijos a su actual pareja.

La exmujer de Jota Peleteiro ha reconocido que es una persona muy familiar, algo en lo que coincide con Luitingo. Por tanto, con motivo del Fin de Año han decidido reunir a ambas familias. Sus tres hijos, Fran, Jota y Alejandro, viajarán este fin de semana para estar con ella y se juntarán con la familia de Luitingo. "En Fin de Año vamos a juntarnos todos". La empresaria se pronunciaba sobre cómo llevan sus hijos esta nueva relación. "El hecho que estemos juntos no significa que ellos perciban que somos pareja. Ellos lo van a conocer como Luis, Luitingo". El cantante explicaba cómo deseaba despedir el año en el que su vida ha dado un giro de 180 grados. "Sacaremos el piano, la guitarra y cantaremos".

Jessica Bueno reconoce estar enamorada y se deshace en elogios hacia Luitingo

"Luis me ha demostrado muchísimo. Creo que los dos hemos podido sacar la mejor versión de nosotros mismo ahí dentro. Él me daba mis momentos y mi espacio de poder expresarme. Me ha apoyado a valorarme mucho más. Nos hemos reído, nos hemos apoyado, nos hemos defendido. El sentir esa confianza extrema ha sido muy importante". Asimismo, ha hecho hincapié en que ha sido madre muy joven -tuvo su primer bebé a los 22 años- y desde entonces se ha centrado en sus hijos.

Jessica Bueno ha confesado estar viviendo algo que nunca antes había sentido. "Con él siento un amor de adolescencia. Vivir cosas que no había vivido". Respecto a cómo ha aceptado este romance su familia, la sevillana era tajante: "A mi familia lo único que le importa es que yo sea feliz. Ellos me conocen y me han visto reírme como nunca me he reído. Los dos somos super familiares. Nuestras familias son lo más importante que tenemos".

La pareja se ha deshecho en elogios el uno al otro. "El lujo es haberte conocido y te quiero una barbaridad". Mientras que Jessica Bueno añadía: "Yo se lo digo todo en privado y sabe lo que siento. Lo quiero muchísimo". La concursante de la última edición de 'GH VIP' también se ha manifestado sobre su expareja, Pablo Marqués, quien ha recuperado la ilusión -tal y como se puede ver en el último número de la revista SEMANA-: "Cada uno tiene su vida. No siento nada".