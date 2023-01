Jessica Bueno intenta sobreponerse, pero se le está haciendo cuesta arriba. Aunque es cierto que hay proyectos que le ilusionan, como por ejemplo su nueva empresa o la nueva casa a la que se ha mudado, pocas cosas le consuelan. Su plena intención es mostrarse fuerte, al menos de cara a la galería, sin embargo, su familia sabe cómo está realmente. «Se le está haciendo muy muy duro. Aunque está en terapia y le está viniendo genial, el bajón anímico es evidente. Además, ha perdido mucho peso desde que rompió con Jota. Le pilló por sorpresa y estamos preocupados», dice su entorno a SEMANA. La modelo se está dando un respiro y, aunque se permite estar triste porque sabe que es normal estar así, busca «recomponer sus pedazos» cuanto antes.

No está siendo nada fácil. Sus amigos están muy pendientes de ella con el único fin de animarla y empujarla para que vuelva a creer en ella de una vez. «Nos mensajeamos mucho», asegura alguien de su círculo. Precisamente son esos mensajes los que han alertado a sus amigos y familia, esos que también revelan que siguen impactados todavía por el giro que ha dado la vida de Jessica y Jota en cuestión de meses. Parecían la pareja perfecta hasta que el pasado noviembre él reveló en un escueto comunicado que se separaban definitivamente. Llamó la atención entonces que el exfutbolista incidiera en los «dos meses de separación física», un detalle que a Jessica le dolió y que consideró innecesario. «Tiene días complicados. Vive lejos de la familia y eso quieras o no dificulta las cosas. Está frágil, pero quiere mimarse mucho y recuperarse», deslizan.

El capítulo está cerrado y su historia finiquitada, pero residir en la misma ciudad y tener dos hijos en común hace que el proceso no sea tan fácil como tan solo firmar un papel. «Ya han firmado el divorcio y ella puede pasar página, aunque se tienen que seguir viendo por los niños. Es inevitable», explican. Ambos viven en Bilbao y ella hasta el momento se ha negado a volver a Sevilla, ya que está completamente enamorada de la ciudad. Lejos de lo que algunos llegaron a pensar, Jessica Bueno no ha querido romper con todo lo que le unía a su ex, tampoco renunciar a todo lo que había logrado en el País Vasco. Ha seguido teniendo contacto con sus suegros y con mucha de las rutinas que hasta ahora le acompañaban, a pesar de lo sucedido y de que él esté de nuevo enamorado. «A esto se suma que Miriam, la nueva novia, vive también en Bilbao. Encontrarse con los dos sería un golpe para ella», insisten.

Próximamente verá la luz la empresa de eventos, una sociedad en la que se ha embarcado con una amiga y socia y en la que ya pensó cuando su matrimonio marchaba bien. Aunque no encontró entonces el momento perfecto para su lanzamiento, será muy pronto cuando Jessica Bueno pueda presumir de ‘Byria Studio’, a través de la que pretende gestionar y organizar tanto eventos privados como exclusivos en «un nuevo concepto». De momento, se centra en las personas que no le han fallado, así como en la familia virtual que ha formado tras su ruptura. Son muchos los que se han volcado en ella y Jessica no puede estar más agradecida.