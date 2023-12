Jessica Bueno afronta la pregunta más incómoda sobre Pablo Marqués en GH VIP

Una de las grandes protagonistas de esta edición de 'GH VIP' ha sido, sin duda, Jessica Bueno. Su expulsión hace una semana sorprendía a todos ya que desde un primer momento se perfiló como una de las concursantes favoritas del reality. Sin embargo, parece que su acercamiento con Luitingo dentro de la casa le pasó factura. Y es que, fuera de Guadalix le esperaba su novio, Pablo Marqués. En la gala de este jueves, Marta Flich le ha preguntado precisamente por su relación con su novio. Y la respuesta de la modelo ha sido de lo más sorprendente...

La sorprendente reacción de Jessica Bueno a la incómoda pregunta de Marta Flich

Nada más comenzar la gala de este jueves la presentadora, Marta Flich, quiso darle una cariñosa bienvenida a Jessica Bueno al plató de Telecinco. Como no podía ser de otra forma, le hacía la obligada pregunta que todos estaban esperando. Y, sin duda, la pregunta más incómoda para ella. ¿Cómo es su actual relación con Pablo Marqués? Sin embargo, la ex de Kiko Rivera sorprendía a todos con su fría y tajante respuesta: “No voy a hablar de él, no es concursante de GH”. De este modo, quiso zanjar el tema del que no ha querido hablar desde su expulsión de la Guadalix.

Y es que, los últimos movimientos de Jessica Bueno y Pablo Marqués parecen indicar que la pareja habría puesto fin a su historia de amor. El acercamiento dentro de la casa de Jessica Bueno con Luitingo podría haberles pasado factura. Aunque tampoco han ayudado los mensajes que han salido a la luz de Pablo Marqués dirigidos a otra mujer. 'Así es la vida' ha desvelado una conversación entre el modelo y una amiga de este que no habrían gustado nada a Jessica. "Qué guapa, estás tremenda", puede leerse en estos mensajes.

Según revelaba José Antonio Avilés: "Ella ve estos mensajes y se queda muerta. Son del viernes a las 18:00 horas, cuando Pablo no se había visto con Jessica aunque sí se habían mensajeado". La reacción de la modelo fue inmediata: "El domingo 3 de diciembre, por la tarde, es cuando Jessica le escribe y le dice: 'Oye, Pablo, necesito tiempo".

Jessica Bueno habla de Luitingo: "Somos amigos, ya se irá viendo lo que pasa"

Sin embargo, Jessica Bueno recuperaba la sonrisa cuando le preguntaron por su relación con Luitingo... "Somos amigos, ya se irá viendo lo que pasa", respondía tímidamente, pero con una amplia sonrisa que la delataba. Lo que sí es cierto es que dentro de la casa Jessica Bueno y Luitingo han comenzado una bonita relación, de momento "de amistad", a pesar de que el intérprete de 'Chico perfecto' declaraba sentir algo especial por su compañera. E incluso, la modelo se gastaba 5.000€ del premio final para repescar al cantante. "He hecho lo que me ha salido del corazón", se justificó entonces.

En cuanto a la posible expulsión del cantante, a Jessica le gustaría que se quedase. "¿Tienes muchas ganas de verle si sale?", le ha preguntado Marta Flich. "Quiero verle sobre todo porque al principio estaba un poco desganado. Hoy estaba supercontento y quiero que siga así y que llegue hasta el final", ha señalado la modelo.

"Os entiendo y sé que habéis visto esa cercanía con Luis. Pero mi concurso no solo se ha basado en eso, se ha basado en mucho más. Entonces me gustaría que se dejase de lado todo ese tema que os encanta pero...", ha dicho Jessica. "Esas cosas se van viendo a lo largo del día a día. Ya lo iréis viendo", concluía.

Poniendo un toque de humor al tenso momento, Jose Antonio Avilés le decía al padre de Luitingo, que también estaba en el plató: "¿Tiene un hueco en su mesa Jessica esta Navidad?". A lo que Jessica, añadía: "Hombre esta Navidad nos vamos a ver en Sevilla".