La relación entre Jessica Bueno y Pablo Marqués va viento popa. Separados, pero, al mismo tiempo, no pueden estar más unidos. O así lo ha demostrado el empresario, que no deje de agasajar a su chica con gestos de cariño mientras ella continúa con su concurso en 'GH VIP 8'. Siempre aparece en el momento más bajo de la modelo con un recadito, como ha sucedido en esta ocasión. La ex mujer de Kiko Rivera vuelve a estar en boca de todos después de compartir un duro testimonio sobre su ruptura con Jota Peleteiro tras 10 años juntos. Su chico ha querido ir a su rescate con un emotivo mensaje aunque ella no pueda verlo, encerrada como está en la famosa casa de Guadalix.

La confesión de Jessica Bueno sobre cómo se precipitó el fin de su matrimonio con Jota Peleteiro ha dejado a todos sorprendidos. No lo pasó nada bien, a tenor de sus palabras y de su durisímo relato. La concursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado cómo cayó en una depresión que la mantuvo en cama durante dos meses tras la ruptura. Lo que para ella era una relación idílica se convirtió en una auténtica pesadilla después de recibir unos mensajes anónimos en su teléfono móvil. El o la emisario/a de los mismos le advertía de las infidelidades de su, por aquel entonces marido. Según la hispalense, esas mismas personas (o persona) comenzó a acosarla, hasta el punto de que le mandaba fotografías desde su casa vistiendo su ropa, algo que la sumió en una profunda tristeza.

"Cosas más feas que nadie sabe. A mí me estuvieron acosando, me mandaban fotos con mi ropa interior, con mi pijama. Todo se ha sabido por parte de la persona que ha estado con él, no por mí y encima él me machacaba a mí. Ella me mandó todas las capturas de pantalla", revelaba la ex de Kiko Rivera a sus compañeros de 'reality'. De acuerdo con José Antonio Avilés, que también está dentro de la casa de Guadalix, la mujer que le envió esa información no era la única que estaba con Jota Peleteiro. "Ella se entera de que igual que ella hay más gente y se mosquea", ha explicado el colaborador. La maniquí y el deportista tuvieron dos hijos, que se suma al que ella tuvo con el hijo de Isabel Pantoja.

Pablo Marques, el gran apoyo (inesperado) de la concursante de 'GH VIP'

A pesar de la complicada situación que vivió, Jessica Bueno está más que ilusionada con Pablo Marqués, al que está deseando ver. "Gracias por ser y estar", le escribía recientemente y le mandaba a través de la pantalla. Él no dudó en contestarla con una carta llena de significado en el que de le decía que ella era "una auténtica inspiración". Fue Jota Peleteiro quien, el pasado mes de marzo, sacó a la luz la incipiente relación entre su exmujer y el, también, ex de Lara Dibildos. Lo hizo a través de sus redes sociales, con una imagen de ambos en los que se les veía en una actitud muy cariñosa en un restaurante. "¿Cómo era la frase? El tiempo pone todo en su lugar....Pues sí la verdad que sí. El Dibildos y Jessica Bueno. Cómo tiene el ojo él, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", escribía junto a la imagen. Unas palabras cargadas de redecillas que la modelo dejó pasar y no contestó.

Ahora, después del desgarrador momento que ha protagonizado su chica, Pablo Marqués ha querido tener un detalle con ella. Como ya es costumbre, ha echado mano de su Instagram para dejar claro que él sigue al pie del cañón. "Y con respecto a lo que me importa y a las personas que me importan, nada va a cambiar en mi. Es mi esencia, es mi manera de ser: Firme, solida y segura. Y te sigo esperando cuando termines este trabajo", ha publicado, acompañado de un corazón. "Pablo llegó a mi vida cuando no quería que llegase. Mi corazón estaba hecho pedazos y no quería que me lo volviesen a romper. Para él yo soy quien merezco que me cuiden. Soy yo quien me merezco que me digan lo mejor. Antes no era así, yo no era la importante, era otra persona", confesaba, dentro del concurso, sobre su chico una enamorada Jessica.