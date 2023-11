Jessica Bueno sigue inmersa en su concurso en 'GH VIP' ajena a lo que pasa fuera, en "el mundo real". Desconoce completamente la repercusión que han tenido sus palabras sobre su ruptura con Jota Peleteiro. Un duro testimonio en el que llegó a asegurar que fue acosada por "alguien" que le mandaba fotos con su ropa en el domicilio que compartía con su, ahora, exmarido. La madre del hijo de Kiko Rivera tampoco está al tanto de los gestos que tiene Pablo Marqués con ella. Para bien o para mal. La última publicación que ha compartido el empresario ha dejado a sus seguidores sin saber muy bien dónde situarse. En el enigmático mensaje habla de la fragilidad de los compromisos que ha hecho saltar todas las alarmas.

Pablo Marqués: "No estamos dispuestos a sacrificar nada"

Se desconoce en qué tono ha lanzado este llamativo mensaje Pablo Marqués y si tiene relación con la relación que mantiene con Jessica Bueno. "Hoy las promesas se hacen con los dedos cruzados. Los compromisos duran lo que una copa de vino. Y los principios de diluyen mezclados con excusas poco creíbles que suavizan la conciencia", comienza el texto que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde suma cerca de 28 mil seguidores. Junto a este, un 'selfie' que se ha tomado él mismo con gesto de circunstancia y visiblemente serio que deja entrever que algo le ha pasado. "Llámalo ser fiel a uno mismo o egocentrismo envuelto con falta de resiliencia en general. Lo queremos todo, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada", termina su alegato. Unas palabras muy sentidas que no hacen presagiar nada bueno.

Su contundente posicionamiento en un tema tan delicado llega en un momento particularmente duro para su chica. La concursante del 'reality' de Telecinco se sinceraba recientemente sobre una de sus etapas más complicadas de su vida. Su divorcio de Jota Peleteiro en noviembre de 2022 sumió a la exmiss en una profunda depresión. La pareja llevaba una década junta y decían tomar caminos separados tras darse el 'sí, quiero' en 2015. Tienen dos hijos en común, que se suma al que aportó Jessica al matrimonio, fruto de su relación con Kiko Rivera.

Jessica Bueno deja entrever su miedo a volver a creer en el amor

Como ya es costumbre, la pareja de Jessica Bueno ha tirado de redes sociales para contar cómo se siente y qué le ronda la cabeza. Una postura que contrasta con las tiernas palabras que le dedicó hace tan solo un día. "Y con respecto a lo que me importa y a las personas que me importan, nada va a cambiar en mi. Es mi esencia, es mi manera de ser: Firme, solida y segura. Y te sigo esperando cuando termines este trabajo", publicaba antes de su misterioso discurso sobre la volatilidad de los compromisos.

Pablo Marqués se ha convertido en el mejor apoyo de la modelo en estos últimos meses. De él solo tiene cosas buenas que decir aunque, en un momento de su concurso, confesó que, en varias ocasiones, había pensado dejarle. "Me separé en diciembre. Me divorcié oficialmente. A Pablo lo conocí... Nos vimos por primera vez en marzo, pero lo que pasa es que yo lo veo y digo 'es el hombre perfecto', y lo he intentado dejar... Un montón de veces. Para obligarme a no estar con nadie", se sinceraba, dejando entrever el miedo que siente a que su historia de amor salga mal. Una postura lógica la de Jessica después de lo mal que lo pasó con su divorcio. "Yo salgo de mi casa y al día siguiente ya había otra persona durmiendo en mi cama. De eso hay un montón de cosas. A mí me da tanta pena... Me afectó tanto porque yo ponía la mano en el fuego por él. Eso jamás lo pensé", explicó en otro momento del concurso sobre su exmarido.