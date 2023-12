Jessica Bueno y su miedo a volver a enamorarse: "Tengo cosas que curar"

Han sido unos días frenéticos para Jessica Bueno, quien está tratando de adaptarse a su nueva realidad tras salir de 'GH VIP 8'. Poco después de poner un pie fuera de la casa de Guadalix, Pablo Marqués anunciaba su ruptura con la modelo a través de un comunicado en el que admitía que había sido "por teléfono". Cansada de todo, la sevillana daba su versión sobre el fin de su relación y aseguraba que había sido ella la que había pedido tiempo. Ahora, la ex de Kiko Rivera se ha sincerado en 'El Debate' sobre el amor y el miedo que tiene a ilusionarse de nuevo.

En sus primeras palabras tras confirmar su ruptura con Pablo Marqués, Jessica Bueno ha explicado que se encuentra bien, pero no quiere seguir alimentado la historia. En concreto, insiste en que todo lo que tenía que decir lo hizo a través del breve comunicado que compartió en sus redes sociales. "No voy a entrar en detalles de si tiene razón o no. Simplemente hago lo que me nace y mi deseo de centrarme en mis hijos y en mí misma", cuenta. Poco después, en plató, veían las imágenes en las que Luitingo se entera dentro de 'GH VIP 8' de la ruptura de la modelo y el empresario. "Tampoco influye mucho a la relación que tenemos él y yo", insiste la ex de Kiko Rivera haciendo hincapié en que tan solo tiene una relación de amistad con el cantante.

Ante la incredulidad de los colaboradores, Jessica Bueno ha querido hablar de la situación sentimental en la que se encuentra actualmente. Ha sido muy clara y se ha abierto como nunca antes. "Es que nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevaba cuatro meses con él, sacada poco después de mi divorcio", comienza y recalca que su ruptura no se ha producido por culpa de Luitingo.

"Aún tengo cosas que curar. Nadie se da cuenta que yo hace un año me he divorciado. No estoy preparada para estar con alguien más. Nadie se ha parado a pensar en la situación en la que yo me encontraba. Yo estoy con miedo", sentencia en clara alusión al fuerte golpe que fue para ella el fin de su matrimonio con Jota Peleteiro. Por supuesto, también ha hecho mención a qué pasará en el futuro con el cantante de 'Operación Camarón'. "Quiero continuar la relación (de amistad) que tenemos hasta ahora. Hay apego por cómo estaba la situación en la casa, es una persona a la que quiero muchísimo pero no quiero que eso cambie", asevera la modelo. Solo el tiempo dirá qué ocurre entre los dos concursantes de 'GH VIP 8', aunque parece que Bueno está centrada en sus hijos. Tanto es así que ahora ha puesto en duda entrar de nuevo en Guadalix si Luitingo la elige como jefa de campaña de cara a la final del reality.

Luitingo le daría "muchos abrazos y besos" a Jessica Bueno: su reacción tras enterarse de la ruptura de la modelo

Unas personas se acercaron con megáfonos a las inmediaciones de la casa de 'GH VIP' para gritarle a Luitingo que Jessica Bueno y Pablo Marqués habían roto. Nada más escucharlo, el cantante reaccionó de manera tímida y sin querer pronunciarse. No obstante, más tarde, no podía ocultar su alegría. "Cuando he escuchado eso, no he podido sonreír por dentro, la verdad. Le daría muchos abrazos y besos. A mí me ha puesto contento la chiquilla (que ha ido a gritar)", se ha sincerado dentro del confesionario.