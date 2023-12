¡Habemus beso! Jessica Bueno y Luitingo dan rienda suelta a su pasión

Vídeo: @jessica_bueno Instagram

Jessica Bueno y Luitingo ya no se esconden. Si bien era durante el debate final de ‘GH VIP’ cuando la modelo y el cantante aclaraban que sí que se habían besado aunque aún no eran ‘novios’ como tal’, minutos más tarde daban rienda suelta a su pasión en redes sociales. Y es que, pese a haber negado por activa y por pasiva estar preparada para entablar una nueva relación, la ex de Jota Peleteiro se ha lanzado al vacío y parece estar dispuesta a abrir su corazón ¡con beso incluido!

Teniendo en cuenta que el programa emitido por Telecinco en la noche del jueves fue grabado una semana antes, Jessica Bueno y Luitingo aprovecharon para verlo juntos en casa. La incipiente pareja puede presumir de haber vivido una Navidad de ensueño en Sevilla tanto con sus seres queridos como de manera conjunta. Ambos se han mostrado inseparables en unas fechas muy señaladas, dejando entrever que su historia de amor va viento en popa. Así lo han reflejado a través de sus stories de Instagram.

En una de las pausas publicitarias de ‘GH VIP’, el intérprete de ‘Operación Camarón’ aprovechaba para coger su guitarra y entonar la canción ‘Salitre’ de Camilo y Manuel Carrasco. Unos acordes que finalizaban con un tierno beso entre él y la madre del primer hijo de Kiko Rivera que despeja cualquier tipo de duda sobre su vínculo amoroso.

La tierna declaración del cantante a la modelo

Las muestras de cariño 2.0 entre la pareja en las últimas horas no han quedado ahí. Hace apenas unos minutos, Luitingo tomaba las riendas de su cuenta de Twitter para declararse a Jessica como nunca antes: “En la vida existen cosas inefables, y tú eres una de ellas. Gracias por sacar lo mejor de mí. Dudo muchísimo que el mundo no te admite. Te quiero y te querré”, escribía junto a un emoji de un corazón rojo.

Esta se ha sumado a las muchas ocasiones en las que el sevillano ha admitido estar “enamorado hasta las trancas” de la que fuera su compañera de reality. Aunque en un primer momento entabló un romance con Pilar Llori, con el paso de las semanas Luitingo se dio cuenta de que su corazón estaba ocupado por la modelo. Él mismo lo confesaba tras ser expulsado de ‘GH VIP’ y, en cuanto tuvo la oportunidad de volver a la casa de Guadalix, no tuvo reparo en dejar que fueran sus sentimientos los que hablaran por sí solos.

Por su parte, Jessica prefirió no dar pasos en falso. La modelo aún mantenía una relación con Pablo Marqués y prefería hablar con él antes de dar rienda suelta al “amor adolescente” había empezado a experimentar por el cantante. Finalmente, cuando la audiencia decidió que fuera ella la expulsada, puso punto final a su relación con el modelo y aseguró estar plenamente centrada en sí misma y en el cuidado de sus hijos.

Jessica Bueno y Luitingo responden a la gran pregunta: ¿Son novios?

Sin embargo, los planes no salieron tal y como Bueno quería, y convertirse en la jefa de campaña para que Luitingo ganara ‘GH VIP’ provocó que el acercamiento entre ellos fuera inevitable. Ninguno podía ocultar lo que sentía por el otro, y nada más salir de la casa más famosa de España, los dos pudieron sincerarse al máximo y establecer las bases de una historia de amor que apunta maneras.

Como no podía ser de otra manera, Ion Aramendi se interesó por la pareja y por saber en qué punto se encuentran. El presentador hizo que Luitingo y Jessica se enfrentaran a la pregunta sobre si son novios y si ha habido beso fuera de cámaras: “Las cosas poco a poco. A ver, no somos niños. No se puede decir ‘hala, somos novios’, eso va surgiendo solo”, aclaraba la ex de Kiko Rivera, mientras que su novio aseveraba que “lógicamente” están viviendo el comienzo de un amor fuerte.

Por otro lado, en lo que al beso se refiere, el artista respondió con un rotundo “sí”, mientras que la modelo prefirió preservar este dato en su intimidad y nodal más detalles: “Eso es intimidad, no vamos a hablar”, zanjaba. Pero lo cierto es que ha sido ella quien no ha podido evitar hacer partícipes a sus seguidores del momento dulce que se encuentra a nivel amoroso.