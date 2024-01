Jessica Bueno y Luitingo están de celebración después de haber vivido una de las experiencias más increíbles de su vida en 'GH VIP'. La pareja, que está viviendo una etapa increíble en lo que se refiere al terreno personal tras hacer oficial su relación, lleva un mes de lo más enamorados. Y el cantante no ha querido pasar por alto esta fecha tan especial para ellos. Tanto es así que le ha dedicado un mensaje de amor a la modelo.

"Justo hoy (refiriéndose al domingo), hace un mes que no nos separamos. Justo hoy hace un mes que salí de la casa de 'Gran Hermano VIP' y caminé contigo feliz, amando y sonriendo. Justo hoy, hace un mes que me puse nervioso cuando te vi en ese plató. Justo hoy. Siempre te desearé lo mejor del mundo. Me encantaría que todo esto fuese eterno. Te quiero, te amo y te valoro muchísimo", le ha escrito emocionado Luitingo a Jessica Bueno. Y es que el cantante ha dejado más que claro en una ocasión que está viviendo un sueño.

Jessica Bueno y Luitingo celebran su primer mes juntos tras 'GH VIP'

Para celebrar este día juntos, Jessica y Luitingo no han podido estar solos. Han tenido que hacer un planazo con los hijos de la modelo, que estaban estos días con su madre. Un plan que demuestra que el cantante está ya más que integrado en la familia de ella y que se lleva muy bien con los pequeños. De hecho, hace unos días, el propio cantante destacaba la relación que tenía con los hijos de Jessica era buena. Lo dijo durante un directo con su chica en Instagram: "Son lo más, los quiero un montón", decía rotundo.

Y ahora ha vuelto a dejar claro que la relación con ellos es muy buena. Este domingo ha sido un día muy intenso para todos ellos. Después de que todos se reunieran en el sofá de la casa de Jessica Bueno en Bilbao, decidieron salir a comer todos juntos a un japonés.

Salieron a comer a un japonés con los hijos de la modelo

Pero no se conformaron con esta comida. Después de disfrutar del almuerzo, todos se fueron a ver una función de circo, que es presentada por el payaso Fofito y por Mónica Aragón: "Disfrutando", escribía Jessica Bueno junto a un 'selfie' en el que podemos ver a la modelo, Luitingo y dos de los hijos de ella. Y todos muy sonrientes. Porque no hay nada como estar juntos para pasarlo bien y estar tranquilos.

Y es que la pareja no se ha separado desde que salieran de la casa de Guadalix de la Sierra: "Familia, un mes desde que salimos de esa casa. Magnífica casa, una magnífica experiencia. No nos hemos separado, estamos aquí para brindar con una copita de vino. No nos separamos, 24 horas juntos. No se puede separar de mí, doy fe", decía hace unas horas. Lo que está claro es que la relación va viento en popa y que los hijos de la modelo han aceptado muy bien la nueva pareja de su madre.