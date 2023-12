Jessica Bueno y Luitingo confirman su relación a golpe de plan navideño

Jessica Bueno y Luitingo ya no se esconden. Aunque ninguno de los dos ha confirmado a viva voz que, efectivamente, mantienen una relación amorosa, solo hace falta verles. Desde que han puesto un pie fuera de 'GH VIP' se han vuelto inseparables. Los exconcursantes del 'reality' de Telecinco pasaron su primera noche juntos sin cámara nada más salir de la casa de Guadalix. Pero ahí no ha quedado la cosa. Para demostrar que lo suyo va en serio, también han decidido pasar estas fechas navideñas tan señaladas juntos y en compañía de los padres del cantante.

Jessica Bueno ya conoce a la familia de Luitingo

Luitingo no se fue de 'Gran Hermano VIP' con las manos vacías ni mucho menos. Aunque se quedó a las puertas de ganar el concurso, ya disfruta del mejor premio: su relación con Jessica Bueno. "Eres especial. Tienes una luz diferente y única. Te quiero con todas las posibles. Te haré la mujer más feliz del mundo. Te lo mereces. Te amo", ha compartido en sus redes sociales, con una tierna foto de ellos dos juntos abrazándose. "Te adoro", le ha contestado ella. Una auténtica declaración de amor que confirma lo que ya era un secreto a voces. La pareja más mediática del 'reality' de Mediaset está viviendo su amor por todo lo alto. Ambos pudieron rumbo recientemente a Sevilla para disfrutar de las Navidades y para materializar las presentaciones oficiales a su respectivas familias.

De hecho, ha sido el propio Luitingo quien ha compartido un vídeo en el que se puede ver a la modelo con sus padres. Los cuatro han disfrutado de una comilona en el barrio de Triana donde han dejado constancia de su gran complicidad. Y de la buena sintonía que existe entre Jessica y su familia política. Lo cierto es que, desde que terminó 'GH VIP', el sevillano ha gritado su amor por la ex de Kiko Rivera a los cuatro vientos. "Desde que salí no he pisado mi casa… No tengo tiempo para nada. Respecto a 'La Jessi', deciros que la vida tira a la tierra, muy de vez en cuando, personas con un ser especial y únicas. Y he tenido la suerte de encontrarme con ese tipo de ser. Estamos pasando unos días muy ajetreados, pero hartándonos de reír, juntos como siempre. Felices como niños de 15 años y cuidándonos como si fuésemos cristal", escribía el semifinalista de 'GH VIP' en su reaparición en redes sociales.

"Soy afortunada porque los mejores tesoros no los he comprado"

Atrás quedó cualquier resquicio de su relación con Pablo Marqués. Jessica Bueno ha decidido dar carpetazo al pasado con 'dardo' incluido hacia su ex. Durante una de las últimas emisiones de 'Gran Hermano VIP', ya dejó más que claro lo que opinaba sobre su romance con el empresario. "Yo me he dado cuenta que con Pablo no sentía algo tan fuerte como lo que siento así, aquí. Porque contigo si me da miedo de que me hagas daño. ¿Sabes cuando quieres tanto a alguien que prefieres dejarle libre? Porque sé que yo tengo tres hijos y que no voy a volver a ser madre. Tú tienes todo el derecho del mundo a que te pasen esas cosas... En algún momento tienes que ser padre", se sinceraba tajante la exmiss España.

Nada de lo dicho dentro de la casa de Guadalix parece tener, ahora, sentido para Jessica. Mientras ella trataba de evitar dar rienda suelta a sus sentimientos ante las cámaras, una vez fuera, la historia es otra. La modelo se deshace en halagos y guiños hacia su chico, echando mano de sus redes sociales, donde suma algo más de 276 mil seguidores. "Soy afortunada porque los mejores tesoros que tengo no los he comprado...", escribía sobre un vídeo de Luitingo, grabado por ella misma, del pasado 25 de diciembre. La pareja pasó la Navidad en su Sevilla natal y ella no dudó en demostrar lo orgullosa que está de su chico, al que se le ve, guitarra en mano, cantando a viva voz.

Ya lo dijo Jessica en su momento: "No me arrepiento de nada". Con estas palabras, la ex de Jota Peleteiro justificaba su paso por 'Gran Hermano VIP'. Una verdadera declaración de intenciones que está poniendo en práctica en el mundo 'real'.