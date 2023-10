Jessica Bueno y su desgarrador testimonio sobre su ruptura con Jota Peleteiro: "Estuve dos meses en una cama"

Jessica Bueno y Jota Peleteiro rompieron su matrimonio hace un año, una separación especialmente dolorosa para la modelo. Su entorno pasó una larga temporada preocupada por ella, según pudo saber la revista Semana. No era para menos y es que pasó dos meses en una cama, pues era incapaz de levantarse y mirar hacia adelante. La hispalense jamás imaginó el final de su relación, lo que supuso para ella un grandísimo shock. Ahora casi 12 meses después ha recordado en la casa más famosa de la televisión, la de 'Gran Hermano VIP' cómo vivió aquella época. Un bache del que la ex de Kiko Rivera logró salir con la ayuda de expertos.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno tuvieron dos hijos en común

"He estado con tratamiento psicológico y personas que me han ayudado a poder seguir viéndole sentido a lo feliz que es mi vida y a lo agradecida que me tengo que sentir por las tres cosas maravillosas que tengo, pero estuve dos meses en una cama", ha explicado Jessica Bueno en el reality de Telecinco. Aunque actualmente está contenta y con el corazón sanado, lo cierto es que el camino no le ha resultado nada fácil. "Contenta. Me hacía falta liberarme un poco, vivir esta experiencia como si tuviera 23 años otra vez", ha asegurado la maniquí. Un paso al frente que ella está feliz de haber dado y con el que sin duda se siente satisfecha.

Jessica Bueno habla de la crisis con su exmarido, el futbolista Jota Peleteiro

Pero, ¿esperaba su familia que ella y Jota Peleteiro rompieran para siempre? Según ha contado Jessica Bueno ella misma reveló a los suyos la crisis en la que se habían sumido y los extraños comportamientos que ella había comenzado a notar en el exfutbolista. "Todo no sucede de un día para otro, han vivido conmigo situaciones de cerca y ya sabían lo que se avecinaba (...) Yo he hecho todo por todos, me olvido de mí en muchas ocasiones y me entrego al cien por cien por las personas que quiero. Antepuse las prioridades de otra persona a mí", ha apuntado. Esta actitud que tantas veces le acompañó ahora no está presente en su vida, pues Jessica sabe lo importante que es para ella mirar por sí misma para poder avanzar.

Aunque no ha querido adentrarse en los motivos por los que se divorciaron, sí que ha dejado caer que se debió a infidelidades y a la existencia de terceras personas en su relación sentimental. Cabe recordar que cuando se estaban separando una joven de Ibiza llamada Miriam Cruz publicó una fotografía junto a Jota Peleteiro, imagen con la que confirmó su historia de amor. Meses después se comprometieron, un compromiso que acabó en agua de borrajas y del que ya pocos se acuerdan. "El tiempo pone a todo el mundo en su lugar y en este caso, creo que por terceras personas ya se han visto hechos públicos y no hace falta que no diga nada", ha comentado Jessica Bueno con mucha elegancia.

Jessica Bueno ahora está enamorada de Pablo Marqués

La empresaria rehízo su vida el pasado mes de marzo con Pablo Marqués, ex de Lara Dibildos, artista y empresario. Si bien su relación ha pasado por algún altibajo, en la actualidad viven su momento más dulce. Prueba de ello el gesto de amor de Pablo Marqués con el que sorprendió a su novia. "Pablo llegó a mi vida cuando no quería que llegase. Mi corazón estaba hecho pedazos y no quería que me lo volviesen a romper. Para él yo soy quien merezco que me cuiden, soy yo quien me merezco que me digan lo mejor y antes no era así, yo no era la importante, era otra persona", deslizó Jessica Bueno a Avilés, quien ha desempeñado su papel como periodista en 'GH VIP'.