Jessica Bueno y Jota Peleteiro hicieron pública su separación en el mes de noviembre. Poco después firmaron el divorcio y él comenzó una nueva vida junto a Miriam Ruiz, con quien parece estar feliz. Aunque remarcaron que su ruptura era amistosa, los zascas de redes sociales dejaron ver que no había sido así, prueba de ello, que el exfutbolista borrara incluso todas las fotos de su pasado con la madre de sus dos hijos. Eso sí, se negaba a dejarla de seguir en su cuenta de Instagram, al igual que la hispalense a él. Pues bien, no solo han roto su matrimonio, sino también todo el vínculo que les unía, ya que tal y como ha podido comprobar SEMANA, ya no se siguen en el universo 2.0. Aunque el primero en dar el paso ha sido Jota, Jessica ha seguido su estela, rompiendo así cualquier nexo que existiera entre ellos en sus redes sociales.

El otro movimiento de Jessica Bueno que no ha pasado desapercibido

Pero dejar de seguir a su ex no es el único movimiento que ha hecho Jessica. La modelo, además, ha borrado la mayoría de sus fotos junto a Jota. Aunque durante los meses posteriores a su ruptura, Jessica se negaba a borrar sus recuerdos con su marido, fotos en las que parecían el matrimonio perfecto, ahora ha tomado una drástica decisión. La joven que tan solo ha dejado algunas imágenes familiares, ha fulminado todos los posts en los que aparecían ambos declarándose amor eterno. Ella necesita pasar página y esto es solo un primer peldaño para hacerlo. De hecho, las imágenes más recientes que figuran ahora son del año 2021, lo que explica todo lo que ha eliminado de su historia de amor.

Ambos han comenzado un nuevo camino. Jessica, de hecho, está muy centrada en su empresa, una sociedad en la que organizará eventos de lujo junto a una socia y en la que ya tienen sus primeros clientes. Jota Peleteiro, por su parte, sigue creciendo con sus proyectos, en los cuales, por cierto, trabaja mano a mano con su nueva pareja. Miriam trabajaba en la hostelería, pero ha dado un giro laboral en los últimos meses, también vital, pues dejó Ibiza para mudarse a Bilbao junto a Peleteiro.

Jessica, por su parte, ha decidido seguir viviendo en Bilbao y volcarse en su carrera. Ha recuperado el modelaje y ha regresado también a las pasarelas, instante en el que se ha confesado sobre cómo se encuentra. Feliz, pero sobre todo madura tras los últimos cambios que ha dado su vida, la sevillana ha reaparecido ante las cámaras para hablar de sus objetivos a partir de ahora y mostrar su versión con más fortaleza. «Ahora pienso en mi felicidad», dice la maniquí.