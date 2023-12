Jessica Bueno, harta, responde a Pablo Marqués: su versión de la ruptura

Tras salir de 'GH VIP 8', Jessica Bueno reaparecía en 'El Debate' y lo hacía con una llamativa actitud a la hora de hablar sobre si seguía o no con su pareja, Pablo Marqués. No decía nada y aseguraba que prefería no hablar sobre el asunto para respetar la privacidad de ambos. Este viernes, 8 de diciembre, el empresario ha roto su silencio y ha confirmado su ruptura con la modelo, así como otros detalles sobre el fin de su noviazgo. El mensaje ha provocado que la sevillana no se quede callada y responda punto por punto a todas las palabras de su ya exnovio.

Hace tan solo unas horas, Pablo Marqués aseguraba que se había cansado de "escuchar mentiras" y por ello confirmaba que un día después de la salida de Jessica Bueno de 'GH VIP 8' habló con ella por teléfono y le comunicó que no quería continuar con la relación. Ante esto, la modelo no se ha quedado callada y ha respondido, completamente harta, sobre el asunto. "Me veo obligada a dar explicaciones sobre algo que no quería por respetar la intimidad de Pablo y la mía pero no voy a seguir permitiendo que se falte a mi persona, palabra y verdad", comienza a decir de manera tajante.

"Al día siguiente de salir de la casa de Guadalix expresé a Pablo mi confusión y caos mental. Le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos. El domingo nos vimos en persona porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta", prosigue. "Nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información cuando se me ha preguntado en plató. Y no, no hay terceras personas. Gracias a todos por vuestra compresión y apoyo", finaliza.

Una versión que contradice por completo a la que ha dado Pablo Marqués. En concreto, el empresario cuenta que el domingo por la tarde, antes del programa presentado por Ion Aramendi, se vio en persona con Jessica para explicarle "cómo me había sentido". Tras esto, el también ex de Lara Dibildos dejaba claro que no quiere saber nada de la televisión ni de los dos meses que la modelo ha estado en Guadalix. "Mi vida es mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar", sentencia. Hay que recordar además que, hace unos días, el modelo borró todas las imágenes que tenía con su ya expareja en su perfil de Instagram. Por su parte, la ex de Kiko Rivera pedía por activa y pasiva que quería que todos se centraran en ella y en los momentos que había dado dentro de 'GH VIP 8' y que no se la tuviera en cuenta por la persona de la que se enamora.

Jessica Bueno y Luitingo se vuelven a ver las caras

A lo largo de su paso por 'GH VIP 8', el acercamiento entre Jessica Bueno y Luitingo ha dado mucho que hablar. Y ahora sigue dándolo. Era la modelo la que aseguraba tras su salida del concurso que le había dejado las cosas claras al cantante. Según especificó, en todo momento, y desde el principio, le llegó a decir que lo suyo tenía que ser tan solo una amistad. Al convertirse en finalista, la modelo ha visitado al concursante y ambos se han vuelto a ver las caras. "¡Luis, que eres finalista, te lo mereces, enhorabuena! Todo está muy bien, te apoyamos, te queremos mucho. Me siento muy orgullosa de ti porque creo que la gente puede estar conociendo quién eres de verdad. Sigue así, ahí estás tú, piensa en ti, sé que me quieres mucho, que te sientes muy agradecido, pero céntrate en ti", aseguraba la sevillana.

Poco después, Jessica Bueno sorprendía a todos contando que "somos amigos, ya se irá viendo lo que pasa" en alusión a Luitingo. Dejaba así la puerta abierta a que en un futuro puedan tener una relación: "Quiero decir que estáis muy ansiosos todo el tiempo y que ya se irá viendo". Por otro lado, la ex de Kiko Rivera también confirmaba que entre sus planes estaba verse con el cantante en Navidad en Sevilla. Se trata de un plan que han hablado ambos más de una vez dentro de la casa más famosa de la televisión.