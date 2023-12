Jessica Bueno hace balance de su 'annus horribilis': "Me quedo conmigo"

Jessica Bueno ha vivido uno de los años más difíciles de su vida. Comenzó el 2023 en el punto de mira a raíz de su inesperada separación con Jota Peleteiro. Siguió siendo noticia por los insultos que le propició el exjugador de fútbol cuando se conoció su nueva relación con Pablo Marqués. Se enamoró del empresario y tomó la decisión de volver al foco mediático concursando en 'GH VIP 8'. Su paso por el reality de Telecinco dejó muchos titulares, especialmente su amistad con Luitingo. En los últimos días del año, la modelo confirmaba su separación del modelo y reconocía que volvía a sentir mariposas gracias al cantante. En definitiva, un 'annus horribilis' sobre el que ha querido reflexionar antes de darle la bienvenida al 2024, que espera que sea, por lo menos, un poco mejor.

Ya lo avanzó en uno de los debates de 'GH VIP 8': necesitaba tiempo para poder curarse tras las traumáticas experiencias que había vivido en los últimos meses. Y parece que así ha sido. La propia Jessica Bueno ha querido hacer balance de este año que termina y lo hace feliz de poder haber sido capaz de salir adelante tras un 2023 que empezó siendo desolador para ella. "Es una verdadera fortuna quien ha entendido eso de tiempo al tiempo, todo a su momento. Sin forzar y fluyendo", reflexiona citando a Lucía Hormigo. La modelo está ahora pasando por su mejor momento, feliz y radiante gracias a su nueva ilusión con Luitingo. La sevillana así lo deja claro con la imagen que adjunta junto a la frase anteriormente mencionada en la que aparece con una sonrisa de oreja a oreja.

No contenta con eso, Jessica Bueno también hace suyas las palabras de su autor de referencia, Cristian Llorens, sobre todo lo que ha vivido en este 2023 y qué ha aprendido de todas las vivencias. "Ha sido un año de crecimiento personal, de aprendizaje, de superación, de combatir miedos, inseguridades y decepciones. Ha sido un año difícil en el que la vida no me lo ha puesto nada fácil, en el que he sufrido más de la cuenta, en el que he tenido momentos malos", comienza a escribir.

La modelo es consciente de que ha tenido que sortear obstáculos para poder estar bien y hacer que sus hijos no vieran lo que estaba sufriendo. "También ha sido un año en el que he aprendido a dar importancia a las cosas y a las personas que merecen tener esa importancia . Un año en el que me he priorizado, en el que me he valorado, en el que he dado lo mejor de mí, en el que he reído mucho y en el que he sido mejor personas de la que ya era", prosigue la reflexión que ha compartido. Por último, Jessica Bueno deja claro que la gran enseñanza con la que se queda es que por fin ha podido ponerse frente al espejo y darse cuenta de que tenía que darse importancia. "2023 ha tenido de todo, ha sido una montaña rusa emocional en la qu he perdido el vértigo a volar con mis alas, y de este año me quedo con lo mejor, conmigo", finaliza.

Jessica Bueno consolida su relación con Luitingo

Lo que comenzó con una amistad especial dentro de la casa de Guadalix ha acabado por ser el comienzo de una relación entre Jessica Bueno y Luitingo. Nada más salir del concurso, la modelo y el cantante no se han separado. Han pasado varios días juntos y el propio vocalista de 'Operación Camarón' ha expresado su deseo de mudarse a Bilbao con la joven. "Es la primera vez que me enamoro así de una mujer", confesaba el cantante durante su intervención en 'De Viernes' el pasado 29 de diciembre. "Luis me ha demostrado muchísimo. Creo que los dos hemos podido sacar la mejor versión de nosotros mismo ahí dentro. Él me daba mis momentos y mi espacio de poder expresarme. Me ha apoyado a valorarme mucho más. Nos hemos reído, nos hemos apoyado, nos hemos defendido. El sentir esa confianza extrema ha sido muy importante", defendía la propia sevillana. Ahora, ambos miran al nuevo año con ilusión y con ganas de seguir conociéndose más en profundidad y ver qué les depara el futuro.