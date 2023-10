Nada más entrar en 'GH VIP 8', Jessica Bueno hizo hincapié en que quería que la audiencia la conociese de verdad sin tener que hablar de algunos aspectos de su vida privada. Sin embargo, conforme pasan los días y es más ajena a las cámaras, la modelo se está abriendo por completo con sus compañeros y está compartiendo algunos aspectos de su pasado que eran desconocidos hasta ahora. La sevillana ha hablado por primera vez de su ruptura con Kiko Rivera y cómo vivió ella esta separación en primera persona.

"Yo iba caminando por la calle y todo fue como un 'boom', hijo de..., nieto de... Yo no quería eso. Toda la prensa quería ver a mi niño y yo nunca voy a negar el saludo, pero se nota cuando alguien viene por el simple hecho del morbo", ha explicado Jessica Bueno sobre el difícil momento que vivió durante su separación de Kiko Rivera. Además, también ha confesado que el hecho de mudarse a otro país con el pequeño le superó por completo debido a la presión mediática que estaba sufriendo. "Reconozco que me superó un poco. Cuando me separé, quise desvincularme de todo, aunque siempre con respeto", admitía.

A pesar de haber querido estar en un segundo plano, Jessica Bueno reconoce que siempre ha querido que su hijo, Francisco, tuviera relación con su padre, a pesar de que sus caminos se separaron. La modelo echa la vista atrás y recuerda el momento de la Primera Comunión del pequeño. En la celebración, coincidieron los dos padres, algo que sorprendió al gran protagonista. Además, recalca que le encanta que le encanta que su hijo mayor pase tiempo con sus hermanas, las dos hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales.

Jessica Bueno solo tiene buenas palabras para Irene Rosales

Si algo tiene claro Jessica Bueno es que Irene Rosales llegó a la vida de Kiko Rivera para ayudarle. Solo tiene buenas palabras para la mujer del padre de su hijo y sobre ella admite que ha sido clave en el cambio que ha experimentado el dj. "Kiko es muy buena persona y su mujer me cae genial. Es estupenda. Le ha hecho mucho bien a Kiko. Le ha dado estabilidad y la seriedad que necesitaba", aseguraba la modelo.