El testimonio de Jessica Bueno sobre su ruptura con Jota Peleteiro es desgarrador. La joven cayó en una depresión y estuvo dos meses en una cama tras separarse del exfutbolista, con quien creía tener una relación idílica. Un pensamiento que le acompañó hasta que empezó a recibir mensajes en su teléfono de alguien que le advertía de infidelidades por parte del que era su marido. Eso sí, no fueron informaciones aisladas y es que según la hispalense "llegaron a acosarla" llamándole desde números ocultos y enviándole fotografías tomadas desde su casa con su ropa, algo que a ella le costó muchísimo gestionar. Mientras conversaba con varios compañeros de la casa de 'Gran Hermano VIP', Avilés ha dado detalles de cómo se enteró del divorcio de Jessica Bueno a finales del año 2022. "Me llega una información por una tercera persona de que se han divorciado, pero hay una parte que nunca se cuenta", ha dicho el periodista en el reality. En ese instante la modelo revelaba toda la verdad del infierno que vivió en los últimos meses de su matrimonio.

Jessica Bueno sobre Jota Peleteiro: "Él me machacaba a mí"

"Cosas más feas que nadie sabe. A mí me estuvieron acosando, me mandaban fotos con mi ropa interior, con mi pijama. Todo se ha sabido por parte de la persona que ha estado con él, no por mí y encima él me machacaba a mí. Ella me mandó todas las capturas de pantalla", ha contado Jessica Bueno. Una declaración que desvela cómo la maniquí supo de la deslealtad y tras la que Avilés ha querido aportar más datos. Y es que, según él, la mujer que envió toda la información a Jessica no era la única que estaba en la vida de Jota Peleteiro, algo de lo que ella se enteró y por lo que quiso vengarse del gallego. "Ella se entera de que igual que ella hay más gente y se mosquea. Cuando ella se entera le dice ¿ah sí? Porque además él en un momento determinado le dice "hasta aquí que yo tengo una familia", dice Avilés. Aunque este no fue el único movimiento de ella, pues publicó una romántica fotografía junto a Jota en sus redes sociales, una imagen que, por cierto, terminó en un programa de televisión, lo que descubrió públicamente la infidelidad.

Así descubrió Jessica Bueno la infidelidad

Tras su ruptura Jessica Bueno abandonó la casa que los dos compartían en Mungía (Vizcaya), una mansión que Jota Peleteiro ha puesto a la venta y cuyo precio incluso ha rebajado después de no tener éxito en el mercado inmobiliario. "Yo salgo de mi casa y al día siguiente ya había otra persona durmiendo en mi cama. De eso hay un montón de cosas. A mí me da tanta pena....Me afectó tanto porque yo ponía la mano en el fuego por él. Eso jamás lo pensé", ha explicado. Jessica vivió en una nube junto a él y sus hijos hasta que una mujer le empezó a compartir detalles de la relación paralela de Jota Peleteiro, un durísimo momento que a ella le derrumbó hasta minar su autoestima. "Pensaba que era imposible después de todo y de tantos años. Estuve como dos o tres semanas que no paraba de recibir cosas. Yo estaba asustada y encima yo tan tonta de que me amenazaban de que iban a contar todo en la tele y yo sufría por él", ha añadido en 'GH VIP'.

Aunque su deseo es mantener una relación cordial con él, los últimos meses han sido complicados. Recordemos que el empresario compartió una fotografía de Jessica junto a su novio Pablo Marqués, acusando a ambos de "mantenidos", lo que dificultó todo entre ellos tras su divorcio. A pesar de que todos los participantes de 'Gran Hermano' han apoyado a la hispalense, ella se ha mostrado arrepentida de quizás contar más de lo debido. "No debería haber mencionado nada, me vienen esos recuerdos. Se me ha juntado todo pensando mucho en todo", aseguraba en el confesionario, siendo horas después cuando rompía a llorar en la cama mientras todos dormían.

Una ruptura que ha copado titulares y sobre la que muchos periodistas tienen datos, tal y como demostró Belén Ro en el plató durante el debate. "Jessica lo pasó muy mal, estaba enamoradísima, lo dejó todo y se fue a vivir con él. Fue la última en enterarse de las infidelidades de él, le defendía y lo pasaba mal por él. Él se ha portado con Jessica absolutamente mal, pero ella le sigue defendiendo", finalizaba la colaboradora.

Miriam Cruz, la mujer con la que Jota Peleteiro rehízo su vida

Cabe señalar que Jota Peleteiro inició una relación con Miriam Cruz, con quien llegó a comprometerse después de su divorcio con Jessica. Una relación que tampoco salió como él esperaba y que llegó a su fin este verano. Ahora él está muy ilusionado con una modelo de raíces serbias llamada Ajla Etemovic.