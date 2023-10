Quién iba a decir a Jessica Bueno cuando se separó de Jota Peleteiro que volvería a enamorarse pronto. Que encontraría a alguien que le hiciera vibrar de nuevo, sobre todo cuando estaba rota. La modelo está muy ilusionada con Pablo Marqués, a quien, por cierto, está deseando ver en cuanto abandone la casa de 'Gran Hermano VIP'. No ve el momento y, por ello, le ha escrito una carta en la que le dice "gracias por ser y estar". Una misiva a la que el artista y empresario no ha tardado en responder, recordando en ella qué siente por su pareja. La misma que seguramente no conoce que su ex Jota Peleteiro tiene novia de nuevo, según te ha contado la Revista Semana en primicia.

Fue a mediados de septiembre cuando la hispalense se mudó a la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) y se adentró en este reality repleto de cámaras. Esto se traduce en que llevan alrededor de tres semanas sin verse, un abrazo que no pueden echar más de menos. Orgulloso del concurso que Jessica Bueno está haciendo, Pablo Marqués le dice que Jessica "es su auténtica inspiración". "Me gusta que la gente vea la calidad humana tan grande que tienes y la compartas con todos. Desde el primer momento supe que nuestros abrazos tenían una energía especial. No has parado de enseñarme con tu nobleza y bondad, tu sinceridad y naturalidad ante la vida. Te echo tanto de menos pero a la vez quiero que disfrutes tu momento. Qué orgulloso me haces sentir viendo tu fortaleza y el corazón tan grande que tienes. Eres mi inspiración. Mi motor. Nos veremos pronto o mejor que sea tarde. Qué bonito es vivir este momento, aunque sea duro. Aquí volveré a estar para abrazarte más fuerte. Para mi ya hemos ganado, ya te lo explicaré", escribe el modelo y también exnovio de Lara Dibildos. Esta última frase ha llamado la atención de todos, sin embargo, casi nadie ha podido descifrarlo.

La llamativa confesión de Jessica Bueno sobre Pablo Marqués, su novio

Llevan siete meses juntos y tienen un sinfín de planes por cumplir. Una relación que, a pesar de estar ahora en su mejor momento, ha pasado por altibajos. De hecho, la propia Jessica Bueno ha hecho partícipe al resto de concursantes de las crisis que él y Pablo Marqués han gestionado de forma exitosa. "Le he querido dejar un montón de veces", llegó a decir la empresaria. Esta confesión no ha sido ni mucho menos aislada, pero Pablo prefiere vivir y disfrutar de estas confesiones desde la distancia. No quiere, de momento, aparecer en el plató de 'GH VIP', una decisión que por supuesto respeta Jessica Bueno.

Fue el pasado mes de marzo cuando Jota Peleteiro sacó a la luz la relación de Jessica y Pablo. Publicó en sus redes sociales una foto de ambos en un restaurante y cargado de indignación escribió: "¿Cómo era la frase? El tiempo pone todo en su lugar....Pues sí la verdad que sí. El Dibildos y Jessica Bueno. Cómo tiene el ojo él, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines". Estas desafortunadas palabras enfadaron a Jessica Bueno, quien pese a todo permaneció en un discreto segundo plano y no cargó contra él.

Meses después de aquello Jessica ha probado suerte de nuevo en el amor. Confía en su relación y en que cuando vuelva a su vida todo esté igual de bien con Pablo Marqués, con quien ha logrado tener una sana relación tras su ruptura con Jota Peleteiro, la cual nunca esperó. A él precisamente ha querido enviarle un mensaje que, sin duda, le reconfortará durante su ausencia. "Me despido con unas palabras para Pablo, es muy difícil no saber nada de ti, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te quiero", finaliza.