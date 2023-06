Jessica Bueno: su enigmático mensaje tras la ruptura de Jota Peleteiro con Miriam

Un mes después de anunciar su compromiso seis meses después de conocer su relación, Jota Peleteiro y Miriam Gurutze ponían fin a su noviazgo de forma inesperada. Una decisión que provocaba que ella borrase todas las fotos que tenía con el gallego en sus redes sociales. Ahora, ha sido Jessica Bueno quien ha compartido un misterioso mensaje tras conocer la separación de su ex.

Jessica Bueno ha vivido la noche de San Juan de la manera más mágica posible. En concreto, l modelo ha viajado hasta la playa de Arigunaga, en Vizcaya, para ver las hogueras. Un momento único para dejar atrás todo lo malo que le ha pasado este año y que llegaba el mismo día que Miriam Gurutze anunciaba su separación de Jota Peleteiro. A este respecto, la sevillana compartía una misteriosa reflexión: "Bajo los ojos para evitar mirarlo, como si fuera el sol, pero veía, como el sol, incluso sin mirarlo".

Unas palabras que no son suyas y que pertenecen a la obra 'Ana Karenina' del novelista ruso León Tolstoy. Jessica Bueno ha encontrado en esta cita la forma ideal para reflexionar acerca de lo todo lo que ha pasado. Una publicación que ha despertado la curiosidad de muchos y que sus seguidores no han dudado en poner en valor el gran papel que ha tenido en estos últimos meses a raíz de los últimos movimientos del exfutbolista. De hecho, son muchos los que piensan que es admirable ver como ha podido seguir adelante y rehacer su vida. "Empaticé contigo desde el minuto 1 con todo este revuelo", "Hemos visto a una mujer herida que se ha levantado como el ave fénix", "Solo hay que ver todos los mensajes bonitos que te deja la gente", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

El motivo de la ruptura entre Jota Peleteiro y Miriam

Miriam Gurutze sorprendía a todos al anunciar su ruptura con Jota Peleteiro tan solo unas semanas después de confirmar su compromiso con el gallego. Una inesperada separación que se habría producido debido a que los cimientos de su relación no estaban tan consolidados como cabría esperar. "Me ha querido trasladar que una relación tiene que tener unos buenos cimientos y que la base de esos cimientos no se pueden construir sobre el caos, y ahora mismo la vida de Jota es un caos y de ahí no puede salir nada bueno", explicaba la reportera Kiti Gordillo en 'Fiesta' tras hablar con la joven. Igualmente, la periodista aseguraba que aunque se quieren mucho, creen que han ido demasiado deprisa. "Necesitan tomarse un tiempo para pensar en su relación. Cuando él aclare sus ideas y su vida podrán sentarse a hablar de lo suyo", finalizaba la colaboradora del programa de Telecinco.