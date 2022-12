Jessica Bueno ya es una mujer soltera, después de divorciarse de su marido, Jota Peleteiro. Se resistió mucho a dar por cierto los rumores de separación, pero la evidencia mostraba que llevaban dos meses separados y que él ya había comenzado a pensar en el futuro sin ella. En un primer momento trató de acallar los rumores, pero el futbolista se le adelantó y emitió un comunicado en el que confirmaba su divorcio de mutuo acuerdo, aunque tan solo lo firmaba él: “Tras un período de reflexión, hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación, siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos”, mantenía. Después, ella no tuvo más remedio que confirmar que así era y que Jota Peleteiro ya no era su marido. Pero ahora ha dado un paso más y es que parece que ya se ha mentalizado del momento en el que se encuentra y de lo que desea hacer a partir de este momento.

La modelo sevillana ha querido sincerarse con sus seguidores de Instagram con un mensaje de empoderamiento frente a la adversidad emocional que ahora atenaza su corazón. Y es que parece que Jessica Bueno se encuentra ahora más fuerte, como así se desprende de su contundente mensaje: “Voy a quererme. Voy a quererme para poder querer mucho más, voy a ser yo misma. Siempre. A pesar de todo, a pesar de nada. Voy a estar más conmigo. En las buenas y en las malas también”, una promesa que ella misma se hace haciendo suyas unas palabras de la escritora Lola Ortiz, que tiene en el mercado libros inspiradores y motivadores como ’Aquí y ahora. La vida está para vivirla’ o ‘Lo mejor está por vivir’ y que seguramente están ayudando a la modelo a salir del bache emocional en el que se encuentra tras su ruptura matrimonial del padre de sus hijos.

Jessica Bueno no está dispuesta a estancarse en la desesperanza y el recuerdo de tiempos mejores, pues ha aprendido gracias a esta escritora que la vida siempre puede sorprenderla y depararle nuevas alegrías. Es por eso que ahora quiere dedicarse tiempo de calidad a ella misma, para quererse más y mejor, porque sabe que es la mejor vía no solo para ser feliz, sino también para asegurar la felicidad de sus vástagos. Una promesa lanzada a modo de grito al mundo, que Jessica Bueno acompaña con una colección de fotografías en blanco y negro en las que aparece con el semblante serio, pues aún es pronto para disfrutar de la vida a todo color, aunque parece que ya está en la senda de que esto sea posible.

No es la primera vez que Jessica Bueno utiliza las redes sociales para hablar sobre su estado tras haber roto su matrimonio con Jota Peleteiro dos meses atrás. Ella ha explicado lo que ha supuesto estar casada con el futbolista y compartir su vida con él todos estos años: “Lo ves todo. Los altibajos. Cuando hay momentos difíciles, intentas apoyarle. Ves el dolor, la decepción, la frustración. También la sientes. La vez analizar cada segundo del partido. Escuchas las críticas y estás lista para defender. Es imposible que no te tomas las cosas de manera persona. Desde tu perspectiva ves las cosas desde otro lado, tus ojos están abiertos a lo que ocurre entre bambalinas. La inseguridad, el favoritismo, la falsedad, la presión, las opiniones, los celos. Lo ves todo”.

También lo hizo para dar las gracias a todas las mujeres que le han mostrado su apoyo incondicional cuando más lo necesita: “No tengo palabras para agradecer tanto cariño que estoy recibiendo. Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón”, declaraba la modelo tras el comunicado de su marido confirmando el fin de su matrimonio.