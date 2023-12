Jessica Bueno da un paso al frente con Luitingo tras romper con Pablo Marqués

Jessica Bueno y Pablo Marqués ya son historia. El empresario ha explicado este viernes que él y la modelo ya no están juntos y que la decisión se la comunicó a través de una llamada de teléfono. Una ruptura anunciada, puesto que la ex concursante de 'Gran Hermano VIP' no había querido hablar de él tras salir del concurso. Y más después de su acercamiento con su ex compañero Luitingo durante el reality. Ha sido precisamente a él a quien le ha dedicado unas emotivas palabras en su perfil de Instagram.

Jessica Bueno tiene claro quién es su ganador de 'GH VIP'

La ex de Kiko Rivera no quiso contar en qué punto se encontraba su relación con Pablo Marqués para respetar su privacidad, pero después del comunicado en el que detallaba los motivos de su ruptura, ella no ha querido quedarse al margen. Es más, ha contestado punto por punto a todas las palabras de su ya ex novio. Precisamente ahora que ya no le ata nada al empresario, Jessica Bueno ha decidido dar un paso al frente con Luitingo y lo ha calificado como su claro ganador de 'GH VIP': "Mi favorito es Luis".

La modelo ha compartido una historia en la que aparece el cantante junto a un gran letrero en el que pone: "Ganador. Vota Luis". Al parecer, sus seguidores le estarían preguntando por cual es su favorito para ganar el concurso, y ella lo tiene realmente claro: "Sé que todos tenéis un favorito de los que quedan. Mi corazón está dividido entre Michael y Luis porque los dos son mis amigos y los quiero mucho. Se merecen ganar por ser corazones puros, nobles y sobre todo reales! Pero me pedís que elija a uno y en ese caso mi favorito es Luis".

La sevillana deja la puerta abierta a un futuro con Luitingo

Jessica Bueno rompe una lanza a favor de su ex compañero a la vez que se aleja cada vez más de Pablo Marqués. Porque la cosa no se ha quedado ahí. La modelo no para de recibir y compartir los mensajes que le envían sus seguidores a través de sus redes sociales. Pero no solamente mensajes que tengan que ver con ella, sino también con el intérprete de 'Cachitos de amor'. La sevillana ha compartido una imagen en la que una fan pedía el voto de Luitingo, y ella ha escrito: "La amistad verdadera se demuestra con la lealtad. Pase lo que pase ahí estaré", ha sentenciado acompañado de un corazón azul.

A lo largo de su paso por 'GH VIP 8', el acercamiento entre Jessica Bueno y Luitingo ha dado mucho que hablar. A pesar de que ella estaba en una relación con Pablo Marqués, sus conversaciones con el cantante eran cada vez más intensas. Ella le dejo claro en todo momento que lo suyo tenía que ser tan solo una amistad. Pero ahora, al convertirse en finalista, la modelo ha visitado al concursante y ambos se han vuelto a ver las caras. "¡Luis, que eres finalista, te lo mereces, enhorabuena! Todo está muy bien, te apoyamos, te queremos mucho. Me siento muy orgullosa de ti porque creo que la gente puede estar conociendo quién eres de verdad. Sigue así, ahí estás tú, piensa en ti, sé que me quieres mucho, que te sientes muy agradecido, pero céntrate en ti", aseguraba la sevillana.

No obstante, Jessica Bueno ha sorprendido a todos contando que son amigos pero que "ya se irá viendo lo que pasa", dejando así la puerta abierta a que en un futuro puedan tener una relación. Además, la ex de Kiko Rivera también confirmaba que entre sus planes estaba verse con el cantante en Navidad en Sevilla. Se trata de un plan que han hablado ambos más de una vez dentro de la casa más famosa de la televisión. Entre sus declaraciones en redes sociales y que la modelo vuelve a estar soltera, ¿empezarán Jessica Bueno y Luitingo una relación en 2023?