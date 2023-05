Jessica Bueno, contundente tras el anuncio de boda de Jota Peleteiro: “Se siente más libre, más fuerte”

Jota Peleteiro sorprendía a todos al anunciar que le había pedido matrimonio a su novia Miriam tan solo seis meses después de anunciar su ruptura con Jessica Bueno. Una inesperada noticia que hace muy feliz a los dos protagonistas y que deja a la modelo bajo todas las miradas por saber cuál ha sido su reacción. De momento, la sevillana se ha pronunciado poco después del anuncio con una importante reflexión.

Jessica Bueno está centrada en su trabajo y en sus hijos, pero, al igual que al resto, a ella también le ha pillado por sorpresa el anuncio de boda de su expareja, Jota Peleteiro. Por ello ha escrito en sus redes sociales un mensaje con el que se siente identificada y con el que se deduce el momento por el que atraviesa. "No es la misma de antes. Ya ni se echa de menos ni se deja para después. Se siente más libre, fuerte y segura de sí misma. Es capaz de encontrar paz y locura en la misma persona, en ella. Se sabe mirar con buenos ojos y se escucha", escribe.

Se trata de un texto del escritor Cristian Llorens con el que se siente identificada y que refleja cómo se encuentra después de pasar por uno de las etapas más complicadas de su vida. En cualquier caso, parece que la modelo está centrada en su trabajo. Este sábado, Jessica Bueno ha actualizado sus redes sociales para mostrar que se encontraba preparándose para una sesión de fotos. Previamente, había acompañado a su hijo mayor a un partido de fútbol.

Jota Peleteiro y el fin de su relación con Jessica Bueno

Jota Peleteiro dejó muy claro que estaba tranquilo con su manera de proceder tras el fin de su relación y dejó claro que conoció a Miriam una vez que le dijo a Jessica Bueno que su matrimonio había llegado a su fin. "Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica. Por eso hay un acuerdo de divorcio, que han firmado las dos partes. Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos", llegó a contar y hacía hincapié en que no quería entrar en polémica. Seis meses después de estas palabras, parece que el exfutbolista está más enamorado que nunca y por eso ha hincado rodilla para sellar su amor con Miriam. Ambos se conocieron en Ibiza, isla que ella misma dejó para mudarse a Bilbao y empezar de cero. Se instaló allí junto a su hija y comenzó a trabajar en la empresa del que, a día de hoy, es su prometido.